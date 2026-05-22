Корректировали удары РФ по Киевской и Одесской областям: СБУ разоблачила агентурную сеть врага. Подробности и фото

Сотрудники СБУ разоблачили агентурную сеть российской спецслужбы. Злоумышленники корректировали удары РФ по Киевской и Одесской областям.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

"Военная контрразведка Службы безопасности задержала в Киеве одного из законспирированных агентов ФСБ, которого вражеская спецслужба 12 лет держала в "режиме ожидания". Как выяснило расследование, с февраля этого года он готовил координаты для прицельного ракетного удара рашистов по Киеву, в том числе по дому председателя ГСЧС Украины", – рассказали в пресс-службе.

Служба безопасности установила, что заказ врага выполнял завербованный врагом ИТ-специалист из Николаева. Российские спецслужбисты привлекли его к сотрудничеству еще в 2014 году и "законсервировали" для дальнейших задач. Недавно российская спецслужба "активировала" агента и поручила ему переехать в Киев для сбора данных о публичных лицах, против которых РФ готовила диверсии и теракты.

Под прицелом врага были известные политики и представители командования сектора безопасности и обороны Украины. По инструкции ФСБ агент должен был отслеживать адреса домов и маршруты движения потенциальных "целей" и докладывать об этом куратору в Москве.

Чтобы выполнить вражеское задание, фигурант заводил новые знакомства, которые затем "втемную" использовал для получения разведывательной информации. Часто злоумышленник действовал под прикрытием предоставления частных услуг по администрированию компьютерных систем и их техобслуживания. А потом под видом бытовых разговоров выпытывал "нужную" информацию.

"Впоследствии к подрывной деятельности он привлек еще одного айтишника – жителя Одессы. Вместе с "коллегой" они создали целую сеть информаторов, которые "сливали" данные о дислокации украинских войск. Сотрудники СБУ задержали агента в арендованной квартире в Киеве. Одновременно с этим был задержан его сообщник в Одессе. Во время обысков у задержанных изъяты смартфоны с доказательствами работы на ФСБ", – отметили в пресс-службе.

Задержанным сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленники находятся под стражей.

