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Главу РПЦ Кирилла после публичного выступления, в котором он критиковал Запад, "откачивали" врачи. Фото

Марина Погорилко
Новости России
1 минута
6,3 т.
Главу РПЦ Кирилла после публичного выступления, в котором он критиковал Запад, 'откачивали' врачи. Фото

Настоятелю Русской православной церкви патриарху Кириллу стало плохо после выступления, во время которого он критиковал Запад и заявил, что "правда на нашей стороне". Епископу вызвали скорую.

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Об этом сообщило российское издание "Фонтанка". Выступление русского священника состоялось на площади Александра Невского в Петербурге. Там прошел крестный ход в честь перенесения мощей Невского.

Главу РПЦ Кирилла после публичного выступления, в котором он критиковал Запад, "откачивали" врачи. Фото

Во время выступления Кирилл предостерег прихожан от искушений и всего западного. По словам настоятеля, когда кажется, что там лучшее устройство, то история якобы показывает, что "правда на нашей стороне".

Как пишет издание, после мероприятия Кириллу стало плохо – его под руки повели к скорой. Причиной якобы стала жара. Медики помогли, после чего приспешник военных преступников уехал на своем автомобиле.

Главу РПЦ Кирилла после публичного выступления, в котором он критиковал Запад, "откачивали" врачи. Фото
Главу РПЦ Кирилла после публичного выступления, в котором он критиковал Запад, "откачивали" врачи. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, настоятель РПЦ патриарх Кирилл (в мире Владимир Гундяев) раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже и получил множество ответных насмешек. В одном из эпизодов актеры-трансгендеры спародировали работу Да Винчи "Тайная вечеря".

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