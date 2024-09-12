Настоятелю Русской православной церкви патриарху Кириллу стало плохо после выступления, во время которого он критиковал Запад и заявил, что "правда на нашей стороне". Епископу вызвали скорую.

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Об этом сообщило российское издание "Фонтанка". Выступление русского священника состоялось на площади Александра Невского в Петербурге. Там прошел крестный ход в честь перенесения мощей Невского.

Во время выступления Кирилл предостерег прихожан от искушений и всего западного. По словам настоятеля, когда кажется, что там лучшее устройство, то история якобы показывает, что "правда на нашей стороне".

Как пишет издание, после мероприятия Кириллу стало плохо – его под руки повели к скорой. Причиной якобы стала жара. Медики помогли, после чего приспешник военных преступников уехал на своем автомобиле.

Как сообщал OBOZ.UA, настоятель РПЦ патриарх Кирилл (в мире Владимир Гундяев) раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже и получил множество ответных насмешек. В одном из эпизодов актеры-трансгендеры спародировали работу Да Винчи "Тайная вечеря".

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