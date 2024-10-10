Предложили контракт в армии РФ: арестованный российский 'военкор', агитировавший за войну, отказался становиться солдатом

Российский пропагандист Егор Гузенко, хорошо известный как "Тринадцатый", поддерживающий войну РФ в Украине, отказался подписывать контракт с МО РФ после своего задержания. Он заявил, что нужен на информационном фронте.

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Об этом сообщили РосСМИ. По всей видимости, Z-блогер решил лучше отсидеть, чем погибнуть в Украине.

Российские издания, ссылаясь на источники, отмечают, что правоохранители давно знали о местонахождении Гузенко, однако по разным причинам не трогали его. Задержали Z-блогера после его "дерзкого поведения в родном городе".

После задержания Егора Гузенко предложили подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться на войну в Украину, однако Тринадцатый сразу отказался.

Гузенко заявил, что уже давно воюет на информационном фронте.

Однако Егор Гузенко воевал не только "пером". Он участвовал в боях против Украины в 2014 году вместе с пророссийскими боевиками. А в 2019 году ездил из ПВК в Сирию.

В 2021 году он, как минимум, дважды попадал в полицию Санкт-Петербурга. Оба раза Z-блогер применял газовый пистолет, как утверждал, в целях самообороны. После последней затеи "Вренкора" поместили под домашний арест, но "блогер" скрылся.

Следствие по делу было на время приостановлено, но в сентябре 2023 года его возобновили.

Как сообщал OBOZ.UA, в России против пропагандиста Егора ("Тринадцатого") Гузенко возбудили уголовное дело и арестовали на два месяца. Он был задержан на главной площади города Новопавловск (Ставропольский край РФ) во время празднования дня города.

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