Ничего удивительного в том, что широко разрекламированное "новое покорение Луны" закончилось постыдным фиаско. Могу сказать, что наблюдая последние полтора года за попаданием "сверхточного" оружия куда ни попадя и за успешным сбитием того, что “сбить невозможно“, я ничего другого не ожидал. РФ пытается косплеить далеко не самую удачную модель - Советский Союз. Но даже на это у нынешней недоимперии не хватает ни талантов, ни сил. СССР мог играть с Америкой в космос. Мог и играл. Возможно даже где-то переигрывал, потому что готов был потратить любые деньги за то, чтобы хоть на полголовы вырваться вперед в этой гонке. Нынешняя Россия может играть только в компьютерные игры с хер*вой графикой и ворованными сюжетами. Причем, сюжеты иногда ворует даже у почившего в бозе СССР.

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Страна победившей деградации, на пике инженерной мысли собирающая иранские дроны, переклеивающая шильдики на китайских машинах, чтобы "возродить" марку "Москвич", так и не сподобившаяся сконструировать и собрать что-то свое. С орудиями убийств хоть что-то получилось, а вот на что-нибудь новое, мирное, нужное цивилизации - ни ума, ни умения не хватило. И тут союзники из Северной Кореи или эритрейские космические силы не помогут.

Даже сегодня, спустя 32 года после падения СССР, вся эта шатия-братия паразитирует на советским технологическом наследии, умудряясь ухудшать даже его. Ничего своего в стране, управляемой ворами и жульем с ГБистским прошлым , создавать не получается. Для того, чтобы создавать, чтобы плыть в общем течении прогресса и эволюции, нужно не пилить деньги, а вкладывать их в будущее. Не в войну за больные фантазии выжившего из ума вождя, а в образование, технологии, науку.С этим не задалось.Луна-25 с размаху врубилась в равнодушную к понтам лунную поверхность. Как и ожидалось.