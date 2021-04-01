Познер приехал в Грузию по паспорту США: в Кремле заявили, что россиянам там опасно

Российский журналист Владимир Познер в среду, 31 марта, въехал в Грузию по паспорту гражданина США. Отмечается, что все предыдущие визиты в эту страну он также совершал по американскому документу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава, ссылаясь на премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

"Интересно однако получается, когда ты часть русского мира, а документик у тебя американский. Но в телевизоре рассказываешь, что страна, подданным которой ты являешься, не очень хороша", – написал Корчилава.

Он добавил, что у Познера при себе был паспорт вакцинации против коронавируса, причем прививку ему сделали не российским препаратом "Спутник V".

Скриншот. Бачо Корчилава в Facebook

Ситуацию, которая сложилась в Тбилиси из-за приезда Познера, прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россиянам опасно посещать Грузию, а также поздравил журналиста, которому пришлось вернуться в РФ, с днем рождения, добавив, что "спокойнее отмечать его дома".

"Мы решительно осуждаем агрессивные действия экстремистки настроенных националистов в отношении российских граждан. В Грузии опасно для российских граждан", – цитирует Пескова "RG.RU".

Напомним, что в Грузии поднялся скандал из-за прибытия 31 марта российского журналиста Владимира Познера в Тбилиси, чтобы отпраздновать там день рождения. В городе даже провели акцию протеста.

Массовое недовольство граждан было вызвано позицией пропагандиста, в частности, высказыванием Познера: "Абхазия никогда не станет частью Грузии".

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