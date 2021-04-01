Познер приїхав до Грузії за паспортом США: в Кремлі заявили, що росіянам там небезпечно
Російський журналіст Володимир Познер в середу, 31 березня, в'їхав у Грузію за паспортом громадянина США. Зазначається, що всі попередні візити в цю країну він також здійснював за американським документом.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив колишній пресаташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчілава, посилаючись на прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі.
"Цікаво однак виходить, коли ти частина російського світу, а документик у тебе американський. Але в телевізорі розповідаєш, що країна, підданим якої ти є, не надто хороша", – написав Корчілава.
Він додав, що у Познера при собі був паспорт вакцинації проти коронавірусу, причому щеплення йому зробили не російським препаратом "Супутник V".
Ситуацію, яка склалася в Тбілісі через приїзд Познера, прокоментували в Кремлі. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що росіянам небезпечно відвідувати Грузію, а також привітав журналіста, якому довелося повернутися до РФ, з днем народження, додавши, що "спокійніше відзначати його вдома".
"Ми рішуче засуджуємо агресивні дії екстремістськи налаштованих націоналістів щодо російських громадян. У Грузії небезпечно для російських громадян", – цитує Пєскова "RG.RU".
Нагадаємо, що в Грузії піднявся скандал через прибуття 31 березня російського журналіста Володимира Познера в Тбілісі, щоб відсвяткувати там день народження. У місті навіть провели акцію протесту.
Масове невдоволення громадян було викликано позицією пропагандиста, зокрема, висловлюванням Познера: "Абхазія ніколи не стане частиною Грузії".
Як писав OBOZREVATEL:
Раніше Познер виправдав окупацію Криму та частини Донбасу Росією. Він пояснив це тим, що РФ загрожувала присутність військ НАТО на кордоні.
Водночас Познер говорив, що росіяни й українці не є братніми народами, а відносини між ними ще довгі роки не будуть емоційно близькими. За його словами, теза про "братські народи" є частиною радянської пропаганди.