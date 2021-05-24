Познер назвал россиян недисциплинированными и заявил об угрозе

Известный российский журналист Владимир Познер, проводя параллель между жителями США и России, обнаружил, что последним не присуща дисциплина. Между тем, именно дисциплина способна уберечь современный мир от бедственных последствий пандемии.

Об этом он рассказал в интервью агентству "РИА-Новости", добавив, что накануне побывал в Америке, где и смог провести свои наблюдения. Американцы, по его словам, контрастно отличаются от россиян именно своей дисциплинированностью.

Так, Познер заметил, что жители Нью-Йорка ходят по улицам в масках. В общественные места муниципальная охрана просто не допускает людей без средств защиты. В России же подобными мерами открыто пренебрегают.

"Я убежден, что это неправильно и небезопасно. Как раз в этом сказывается наша склонность к анархии. Если говорят, что надо, я точно не буду. Еще теорию какую-нибудь найдут, что в маске дышать вредно", – посетовал телеведущий.

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