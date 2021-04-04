Стукач-рекордсмен

Познера погаными тряпками прогнали из Тбилиси. А в Москве он чувствует себя прекрасно. Этот человек – символ интеллектуальной коррупции. Проханов – убежденный фашист. Соловьев и Киселев – убежденные циники. А Познер – коррумпированный как бы либерал, он всю жизнь люто ненавидит авторитарную чекистскую дуболомную власть, которой верой и правдой служит ради денег и привелегий.

Познера можно внести в книгу рекордов Гиннесса как стукача с самым большим стажем. Он сам рассказывал, что уже в 1957 году, во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов чекисты приставили его к американской делегации. Он обожал американцев, мечтал сбежать вместе с ними из проклятого совка, но стучал на них. То есть, его стукаческий стаж составляет минимум 63 года. Точно мировой рекорд.

В России есть множество достойных людей, старых диссидентов, заплативших за убеждения годами тюрьмы. Например, почти сверстник Познера, Лев Тимофеев – человек кристальной репутации и многих талантов. Но востребованы не они. Гуру и символ "интеллигенции" – старый стукач Познер. Пока такие как Познер будут считаться "моральными авторитетами", такие как Путин будут считаться президентами.

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