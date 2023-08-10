Появилось новое спутниковое фото "Оленегорского горняка": его отбуксировали для ремонта

Россияне подняли большой десантный корабль "Оленегорский горняк", поврежденный 4 августа, на плавучий док для ремонта. Он находится в порту Новороссийска (Краснодарский край РФ).

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Это подтверждает новое спутниковое фото. Снимок Planet Labs, который был сделан из космоса 8 августа, обнародовало "Радио Свобода".

Плавдок – это судоремонтное сооружение технического флота, на которое можно поднять из воды судно для ремонта/транспортировки или же для спуска на воду.

Судя по всему, оккупанты надеются отремонтировать "Оленегорский горняк", хотя представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов ранее заявлял, что восстановить корабль в ближайшее время не удастся.

Как писал OBOZREVATEL:

– Морской надводный дрон атаковал российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска 4 августа 2023 года. Судно получило серьезную пробоину, завалилось на борт и больше не может выполнять свои боевые задания.

– Интересно, что сначала оккупанты утверждали, что все морские беспилотники якобы были "уничтожены". Однако жители Новороссийска "спалили" реальные последствия взрывов. Они опубликовали фото и видео военного корабля РФ с сильным креном на левый борт, который тянули буксиры.

– В сети опубликовали видео, на котором зафиксирован момент удара надводного дрона по БДК.

– А в ночь на 5 августа морской дрон врезался в танкер SIG в 30 милях от Керченского пролива. Российские СМИ опубликовали фото поврежденного судна. Танкер получил пробоину в районе машинного отделения.

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