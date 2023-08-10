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Появилось новое спутниковое фото "Оленегорского горняка": его отбуксировали для ремонта

Дарья Дурова
Новости России
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БДК Оленегорский горняк

Россияне подняли большой десантный корабль "Оленегорский горняк", поврежденный 4 августа, на плавучий док для ремонта. Он находится в порту Новороссийска (Краснодарский край РФ).

Видео дня

Это подтверждает новое спутниковое фото. Снимок Planet Labs, который был сделан из космоса 8 августа, обнародовало "Радио Свобода".

Плавдок – это судоремонтное сооружение технического флота, на которое можно поднять из воды судно для ремонта/транспортировки или же для спуска на воду.

Военный корабль Оленегорский горняк

Судя по всему, оккупанты надеются отремонтировать "Оленегорский горняк", хотя представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов ранее заявлял, что восстановить корабль в ближайшее время не удастся.

Новороссийск на карте

Как писал OBOZREVATEL:

– Морской надводный дрон атаковал российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска 4 августа 2023 года. Судно получило серьезную пробоину, завалилось на борт и больше не может выполнять свои боевые задания.

– Интересно, что сначала оккупанты утверждали, что все морские беспилотники якобы были "уничтожены". Однако жители Новороссийска "спалили" реальные последствия взрывов. Они опубликовали фото и видео военного корабля РФ с сильным креном на левый борт, который тянули буксиры.

– В сети опубликовали видео, на котором зафиксирован момент удара надводного дрона по БДК.

– А в ночь на 5 августа морской дрон врезался в танкер SIG в 30 милях от Керченского пролива. Российские СМИ опубликовали фото поврежденного судна. Танкер получил пробоину в районе машинного отделения.

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