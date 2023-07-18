'Потягивали холодное пиво': в России возмутились безразличию отдыхающих, на глазах которых утонул военный летчик

Россияне в сети выразили возмущение безразличием отдыхающих, которые во время крушения военного штурмовика Су-25 в Ейске в Краснодарском крае РФ просто наблюдали, как пилот утонул в море. Самолет упал в Азовское море у берегов города 17 июля.

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Своим возмущением в сети поделился, в частности, российский пропагандист Кирилл Федоров. Он заявил, что ни одного россиянина в Ейске не нашлось.

"Российский пилот, молодой парень, 8 минут заживо тонул, пока мужики плескались, телочки сосали холодненькое пиво, визжа и охая. Куча плавсредств, в частности, водные мотоциклы, на которых 1 минута и ты на месте. Лодки мимо шли", – возмутился пропагандист.

В то же время в Telegram-канале "Русский борщ", комментируя происходящее, отметили, что "на российских военных плевать не только властям и офицерам, но и простым соотечественникам".

Напомним: в Краснодарском крае РФ накануне сообщили о падении российского военного самолета Су-25. Как сообщили РосСМИ, пилот успел катапультироваться, его прыжок попал на видео. Военного вытащили из воды, однако он умер в скорой.

Один из пропагандистских ресурсов РФ сообщил, что на пилота упал купол парашюта, запутались стропы. Мужчина наглотался воды и чуть не утонул, но смог продержаться до прибытия спасателей. Впоследствии его доставили на берег и начали реанимировать. Однако впоследствии росСМИ сообщили, что реанимационные меры не помогли и пилот скончался. По некоторым данным, у него не сработал спасательный жилет, поэтому он фактически утонул.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью прошлого года в Ейске военный самолет упал на жилую девятиэтажку. Там начался мощный пожар и раздавались взрывы. Летчики успели катапультироваться, но в результате ЧП погибли 13 жителей дома.