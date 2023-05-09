Британия готовится предоставить Украине дальнобойные ракеты: речь может идти о Storm Shadow – WP

Великобритания, вероятно, намерена передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow. К аналогичному решению Лондон "подталкивает" администрацию президента США Джо Байдена.

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Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на источники. "Великобритания, которая гордится тем, что опередила своих западных союзников в поставке Украине новых систем вооружений, теперь, похоже, готова отправить Киеву ракеты большой дальности, в которых администрация Байдена долгое время отказывала ей", – говорится в статье.

Как отмечается, в сообщении о закупках от 2 мая Международного фонда для Украины министерство обороны Британии попросило "выразить заинтересованность" в предоставлении Киеву средств для нанесения ударов дальностью до 300 км. Ответ просили дать в течение трех дней.

Окончательного решения принято не было, рассказал британский чиновник, который отказался подтвердить тип, сроки поставок или количество рассматриваемого оружия. Но это существенный шаг к началу поставок таких боеприпасов Британией, а запрошенные характеристики и возможности близко соответствуют ее крылатым ракетам воздушного базирования Storm Shadow.

Украина давно просила Запад о передаче ракет большей дальности, утверждая, что такое оружие может изменить ход войны, позволив ее силам нацеливаться на российские командные центры, линии снабжения, склады боеприпасов и горючего глубоко в тылу в оккупированном Крыму и на Донбассе. Способность нанести удар далеко за линией фронта поможет Вооруженным силам Украины в ходе их контрнаступления расчистить путь для наземного наступления с применением танков и пехоты, пишет газета.

Storm Shadows можно установить на украинские самолеты советского производства и достичь ударами территории РФ. Киев давно искал такую возможность и пытался развеять опасения Запада относительно эскалации, обещая воздерживаться от применения переданного оружия в таких атаках.

Россия обвинила Украину в том, что она адаптировала беспилотники для атак далеко от границы по территории РФ. Киев не взял на себя ответственность ни за одну из атак, но заявил о своем праве поражать внутренние объекты РФ из собственного оружия, отмечается в статье.

Обеспокоенность тем, что Украина запустит ракеты по целям в России, является ключевой причиной, по которой США неоднократно отклоняли просьбы о поставках боеприпасов большой дальности. Кроме того, официальные лица Пентагона ссылаются на нехватку запасов в арсеналах США.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время Мюнхенской конференции по безопасности отверг разговоры об истощении запасов союзников.

"Если в этом конфликте есть момент, который мы можем изменить, почему бы им не воспользоваться? Чего мы ждем? Какова цель этих запасов? Если оружие унижает российские вооруженные силы, это повышает нашу безопасность. ...Британия станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большей дальности", – сказал он.

За несколько недель до этого, согласно файлу из утечки секретных данных США, американская разведка подтвердила, что Британия намеревалась отправить Украине неустановленное количество ракет Storm Shadow вместе с британским персоналом для помощи в наведении на цель.

Быть первым – это то, к чему Британия стремилась на протяжении всей войны, начиная со времени правления бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, отмечает The Washington Post. Страна была вторым поставщиком военной помощи Украине после США.

В 2022 году Лондон предоставил Украине боеприпасы на сумму 2,5 млрд долларов. Хотя это лишь малая часть того, что предоставил Вашингтон, британцы претендуют на передовые позиции, отправив некоторые из первых переносных зенитных и противотанковых вооружений в феврале 2022 года, а в последнее время обучая украинских летчиков на истребителях НАТО.

В середине января Великобритания первой объявила о передаче Украине тяжелой техники – 14 танков Challenger. США, Германия и другие страны Европы в итоге последовали ее примеру.

"Это уникальная позиция Соединенного Королевства, Россия нас все равно не очень любит. Мы знаем, что если мы что-то даем, другим становится немного легче. В разных странах определенно существует разная толерантность к риску. Мы часто оказываемся первыми", – сказал британский чиновник на условиях анонимности, говоря о внутренних проблемах НАТО и упомянув обучение украинских летчиков, хотя еще ни одна страна не подтвердила решение передать Киеву современные истребители.

Расстояние между контролируемой Киевом территорией Украины и Севастополем, крупнейшим городом захваченного Крыма и "штаб-квартирой" Черноморского флота РФ, находится в пределах досягаемости Storm Shadow, говорится в статье.

Эти ракеты были разработаны как англо-французский проект в начале 1990-х годов и состоят на вооружении ряда стран Европы и Персидского залива. Они использовались Великобританией в Ираке в 2003 году и Великобританией, Францией и Италией в Ливии в 2011 году, и были адаптированы для установки на различные самолеты.

Это оружие позволит войскам Украины применить тактику, уже используемую Россией, которая запускает крылатые ракеты с самолетов внутри своей территории, чтобы они не попадали в зону действий украинской ПВО, отметил старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан, который изучает программу международной безопасности, специализирующуюся на системах вооружения, использовавшихся в войне в Украине.

"Все, что вам нужно сделать, это дать десятизначные координаты. Больше ничего не требуется", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В декабре министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил поставки Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow. Он отметил, что они "значительно увеличат" возможности" украинских войск.

– Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес ранее подчеркнул, что Украине для освобождения Крыма нужно дальнобойное оружие.

– Чем уникальны ракеты Storm Shadow, дальность полета которых достигает 560 км, читайте в материале по ссылке.