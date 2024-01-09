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"Потеряли" по дороге? Под Волгоградом были обнаружены обломки ракеты. Фото

Иванна Шепель
Новости России
2 минуты
2,3 т.
'Потеряли' по дороге? Под Волгоградом были обнаружены обломки ракеты. Фото

В России под Волгоградом 8 января нашли обломки неизвестной ракеты. Их обнаружили коммунальщики, выехавшие на расчистку от снега железнодорожного переезда, расположенного у села Большой Морец Волгоградской области.

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Об инциденте сообщили в российском Telegram-канале Astra. Местные власти воздержались от комментариев по поводу происхождения этой ракеты, однако в СМИ отметили, что под Волгоградом ранее уже находили обломки российских ракет, которые во время атак на Украину теряли по дороге оккупационные силы.

"Что это — на этот вопрос вам ответят в Минобороны. Все необходимые службы уже на месте. Никто не пострадал. Работы ведутся. Это все, что я могу сказать", – заявила глава села Большой Морец Еланского района Галина Зуева.

"Потеряли" по дороге? Под Волгоградом были обнаружены обломки ракеты. Фото
"Потеряли" по дороге? Под Волгоградом были обнаружены обломки ракеты. Фото
"Потеряли" по дороге? Под Волгоградом были обнаружены обломки ракеты. Фото
"Потеряли" по дороге? Под Волгоградом были обнаружены обломки ракеты. Фото

В 2022 году в этом районе уже находили обломки ракет. Тогда власти сообщили лишь об уничтожении этих обломков, но не признали, чьи это были ракеты и куда они были направлены. Однако позже издание ASTRA установило, что 16 декабря 2022 года на земельные участки местных жителей упали дополнительные топливные баки с российских ракет. Тогда в результате падения никто не пострадал, но в селе Дубовое получил повреждения сарай.

Ранее сообщалось, что в российском Белгороде вечером в понедельник, 8 января, раздались взрывы. В населенном пункте включили сигнал воздушной тревоги, пропагандисты заявили о якобы обстреле со стороны Украины и о "работе ПВО".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Гладков обратился к жителям Белгородской области с призывом. Он посоветовал россиянам эвакуироваться подальше от "обстрелов мирных кварталов" облцентра.

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