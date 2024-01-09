'Потеряли' по дороге? Под Волгоградом были обнаружены обломки ракеты. Фото

В России под Волгоградом 8 января нашли обломки неизвестной ракеты. Их обнаружили коммунальщики, выехавшие на расчистку от снега железнодорожного переезда, расположенного у села Большой Морец Волгоградской области.

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Об инциденте сообщили в российском Telegram-канале Astra. Местные власти воздержались от комментариев по поводу происхождения этой ракеты, однако в СМИ отметили, что под Волгоградом ранее уже находили обломки российских ракет, которые во время атак на Украину теряли по дороге оккупационные силы.

"Что это — на этот вопрос вам ответят в Минобороны. Все необходимые службы уже на месте. Никто не пострадал. Работы ведутся. Это все, что я могу сказать", – заявила глава села Большой Морец Еланского района Галина Зуева.

В 2022 году в этом районе уже находили обломки ракет. Тогда власти сообщили лишь об уничтожении этих обломков, но не признали, чьи это были ракеты и куда они были направлены. Однако позже издание ASTRA установило, что 16 декабря 2022 года на земельные участки местных жителей упали дополнительные топливные баки с российских ракет. Тогда в результате падения никто не пострадал, но в селе Дубовое получил повреждения сарай.

Ранее сообщалось, что в российском Белгороде вечером в понедельник, 8 января, раздались взрывы. В населенном пункте включили сигнал воздушной тревоги, пропагандисты заявили о якобы обстреле со стороны Украины и о "работе ПВО".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Гладков обратился к жителям Белгородской области с призывом. Он посоветовал россиянам эвакуироваться подальше от "обстрелов мирных кварталов" облцентра.