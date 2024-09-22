Потери значительны: результаты атаки по складу БК под Торопцем показали на спутниковых фото

В ночь на 21 сентября дроны СБУ поразили уже второй за последние дни военный арсенал минобороны РФ в Тверской области. Свежие спутниковые снимки, сделанные спустя сутки после поражения, зафиксировали большие потери оккупантов.

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Так, в северной части 23 арсенала ГРАУ минобороны РФ полностью выгорело больше половины мест хранения боеприпасов. Снимки в высоком разрешении, сделанные утром 22 сентября, опубликовало "Радио Свобода".

Качество свежих спутниковых снимков позволяет оценить последствия вчерашней атаки украинских дронов на 23-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ (ГРАУ) в поселке Октябрьский Торопецкого района Тверской области РФ.

"В северной части арсенала полностью выгорели более половины мест хранения боеприпасов, южная осталась практически не затронута атакой", – констатирует издание.

Напомним, в ночь на 21 сентября дроны СБУ успешно отработали по двум военным объектам РФ: арсеналу в Тверской области, где оккупанты хранили, в частности, ракеты для комплексов "Искандер", а также по военному аэродрому Шайковка в Калужской области, где дислоцируются самолеты стратегической авиации Ту-22М, наносящие удары по Украине. Также Силами обороны был поражен военный склад в Краснодарском крае и охранявшая его российская РЛС "Подлет".

За несколько дней до этого Украина атаковала крупнейший за всю войну склад в РФ возле населенного пункта Торопец Тверской области, там могли храниться до 30 тысяч тонн боеприпасов, включая северокорейские снаряды. От пораженного 21 сентября арсенала этот объект находился примерно в 15 км.