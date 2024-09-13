'Пострадали военные и штатские учреждения': ГУР осуществило успешную кибератаку на Россию

Киберспециалисты Главного управления разведки вместе с хакерами группы BO Team успешно взломали российский федеральный центр "Основание". Центр выдает в РФ электронные цифровые подписи; его работа пока "приостановлена".

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны. Отмечается, что уничтожены терабайты данных, а хакеры получили базу данных с 1,5 миллионами цифровых подписей россиян.

"Указанная компания аккредитована министерством цифрового развития государства-агрессора и считается одной из самых защищенных и надежных в РФ", – подчеркнули в ГУР.

Клиентами "Основания" являются причастные к ведению войны против Украины банки, военные и другие государственные и частные учреждения, в частности "Вертолеты России", "Альфа-Банк", "Трансмашхолдинг", "Транснефть телеком", "Серебро Магадана" и т.д.

"В результате атаки уничтожены терабайты важных данных на серверах предприятия, а также получена база данных на полтора миллиона электронных цифровых подписей", – уточнили в ГУР.

В свою очередь, в BO Team отметили, что намерены продать полученные данные российских пользователей и направить средства в поддержку ВСУ.

"Основание" является доверенной организацией удостоверяющего центра русских налоговиков. Для выдачи цифровой подписи пользователи предоставляли данные паспорта, страховой номер индивидуального лицевого счета, индивидуальный налоговый номер и полные данные юрлица.

Как информировал OBOZ.UA, киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с ВО Team 4 сентября совершили новую атаку на сетевую инфраструктуру на территории государства-агрессора. Под прицелом были "ЛУКойл", ГИБДД, "Банк России" и органы т.н. власти.

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