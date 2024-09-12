Похитили 1,5 млн цифровых подписей: украинские киберактивисты атаковали связанный с ФСБ центр

Украинские хакеры провели кибератаку на серверы российского удостоверяющего центра (УЦ) по выдаче цифровых электронных подписей. В результате операции процесс выдачи ЭП был остановлен.

Видео дня

Об этом в четверг, 12 сентября, сообщили на сайте "Информационного сопротивления". Охоту на российские сайты совершили киберактивисты BO Team.

Отмечается, что жертвой хакеров стали серверы УЦ "Основание", центры которого представлены более чем в 60 регионах государства-агрессора России. Хакерам удалось украсть 1,5 миллиона электронных цифровых подписей пользователей.

Украинские хакеры планируют продать данные пользователей ресурсов, а средства направить в поддержку Сил обороны Украины. Российская компания со своей стороны пытается оправдываться, будто цифровые ключи не были скомпрометированы.

"Эксперты заявляют, что цифровые подписи и другие персональные данные клиентов действительно могли оказаться в руках BO Team, также пользователи могут испытывать трудности с верификацией через ЭП на сторонних ресурсах до устранения последствий кибератаки", – говорится в сообщении ресурса.

Компания, на которую была совершена атака, аккредитована министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России на выдачу электронных цифровых подписей. Она создана в 2010 году и является лицензиатом ФСБ и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

"Компания представлена ​​более 140 филиалами так называемой РФ. Но даже она не смогла устоять перед украинскими хакерами из BO Team", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с ВО Team 4 сентября совершили новую атаку на сетевую инфраструктуру на территории государства-агрессора. Под прицелом были "Лукойл", ГИБДД, "Банк России" и органы т.н. власти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!