Постоянный смех и 'синяк' вокруг глаза: Путин вышел 'в народ' в Дербенте, но на кадрах заметили 'нюансы'. Фото и видео

Российский президент Владимир Путин посетил Дербент, находящийся на юге России в Республике Дагестан. Однако многие пользователи сети усомнились в том, что в город прибыл настоящий президент РФ, а не его двойник.

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В частности, пользователи Twitter заметили существенные изменения во внешности и манере поведения российского диктатора. Так, даже в эфире российского пропагандистского телевидения удивились, когда Путин ушел в толпу с местными жителями.

"Это банкетный или удмурт?" – написал пользователь в Twitter, заподозрив, что вместо Путина в Дербенте был один из его двойников.

В последнее время было все больше разговоров о том, что российский диктатор очень ослаблен несколькими смертельными болезнями, ограничивающими его активность. Однако, на видео заметно, что Путин выглядел похудевшим и подвижным, обе его руки нормально функционировали, а у правого глаза был виден синяк.

"Сегодня в Дербенте: Путин в черном, худой, активный, обе руки функциональны, постоянно смеется, полностью исчезло то тотальное засекание в словах и эканья, что заметили все на официальных совещаниях уже пару недель как... И частично возведен синяк вокруг правого глаза.Тюкнули по голове - и в Дербент? Не хотел на вахту заступать?" – написал пользователь.

Странным было то, что в Дербенте Путин отчаянно ушел в толпу с людьми, охотно со всеми фотографировался и улыбался. Ведь раньше, чтобы попасть на встречу к Путину, его военныекоры должны были отсидеть на карантине минимум по две недели.

Напомним, что в России впервые было обнаружено доказательство существования у президента РФ Владимира Путина двойников. Это доказательство по недосмотру оказали в самом Кремле.

Также о возможном наличии двойников у Путина заявлял глава ГУР МОУ Кирилл Буданов. По его данным, глава Кремля неизлечимо болен раком и имеет двойников, поэтому никто не может с уверенностью сказать, когда на публике появляется реальный Путин.