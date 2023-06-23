Был одновременно на заседании и возлагал цветы: в России 'прокололись' с двойниками Путина

В России впервые обнаружили доказательство существования у президента РФ Владимира Путина двойников. Это доказательство по недосмотру предоставили в самом Кремле.

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Так, внимательные россияне обратили внимание, что "Путин" одновременно проводил заседание Совбеза РФ и возлагал цветы к могиле неизвестного солдата в одном из московских парков. На нестыковку, вскрывшую существование минимум одного двойника у президента РФ обратил внимание экс-депутат Госдумы двух созывов Виктор Алкснис.

В своем Telegram-канале он написал, что всегда с недоверием относился к разговорам о двойниках Путина – до 22 июня, когда обнаружил официальную информацию, подтверждающую этот факт.

Наткнулся Алкснис на это подтверждение абсолютно случайно, когда зашел на сайт Кремля, чтобы прочесть стенограмму проходившего 22 июня заседания Совбеза РФ, главным вопросом которой было обсуждение ситуации на фронте.

"И с изумлением обнаружил, что заседание Совбеза, в том числе, посвященного ситуации на фронте, согласно раздела "События" официального сайта президента, началось 22 июня в 11.55 по московскому времени, А уже в 12.15, т.е. через 20 минут президент принял участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в честь Дня памяти и скорби. Этих 20 минут могло хватить лишь на дорогу от резиденции в Кремле до Александровского сада", – написал экс-депутат Госдумы РФ.

Анализируя дальнейшие сообщения администрации президента РФ, экс-депутат заметил, что из московского парка "Путин" отправился в музей, а после – провел встречу с премьер-министром Катара. В это время пропагандисты "РИА Новости" вели прямую трансляцию заседания Совбеза.

"Можно было бы предположить, что заседание Совбеза продолжилось после возложения цветов. Но уже в 13.05 Путин посетил Музей Победы, а в 14.50 у него состоялась встреча с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани. Самое интересное, что в 12.03 информационное агентство "РИА Новости" начало вести ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ с заседания Совбеза. ТАСС сообщил, что "Путин обсуждает с Совбезом ситуацию в зоне проведения СВО" в 12.00", – написал Алкснис.

Учитывая эти "временные аномалии" Алкснис предположил, что наиболее вероятным объяснением будет не попадание Путина во "временную петлю", а тот факт, что речь идет об использовании двойников. Именно это наиболее полно объясняет, как президенту РФ удалось одновременно находиться на заседании Совбеза РФ и возглагать цветы, а после – прогуливаться по музею.

"Интересно который Путин был на Совбезе – настоящий или его двойник? А который Путин исполняет обязанности Верховного Главнокомандующего и руководит СВО на Украине? А может быть двойников несколько? И каждый из них предназначен для определенных мероприятий и действий?" – написал экс-депутат.

В то же время, он не исключает еще одного варианта событий, который также в итоге сводится к тому, что руководство РФ безбожно врет российскому населению.

"Я прекрасно понимаю все сложности с попытками использования двойников и поэтому надеюсь, что все-таки их на самом деле нет. А все объясняется очень просто – сегодня заседания Совета безопасности РФ не было. Но тогда возникает вопрос: "А зачем надо было дурить голову населению об его проведении? С какой целью это делалось?" – написал бывший депутат Госдумы РФ.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что доступ к Путину в Кремле очень ограничен, а его двойники находятся в закрытых местах под охраной. Именно они, уверяют в военной разведке Украины, часто ездят на официальные встречи вместо реального диктатора.

Также о возможном наличии двойников у Путина заявлял глава ГУР МОУ Кирилл Буданов. По его данныс, глава Кремля неизлечимо болен раком и имеет двойников, поэтому никто не может с уверенностью сказать, когда на публике появляется реальный Путин.