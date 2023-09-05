Ким Чен Ын собирается посетить Россию, чтобы встретиться с Путиным: говорить будут о поставках оружия Москве – NYT

В сентябре 2023 года Российскую Федерацию с официальным визитом может посетить лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Предварительно, он планирует приехать из Пхеньяна, столицы своей страны, во Владивосток (РФ) на бронепоезде и встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

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По информации The New York Times, стороны будут обсуждать сотрудничество в военной сфере. В частности, Москва будет договариваться о поставках оружия от Пхеньяна, чтобы, вероятно, использовать его в своем полномасштабном вторжении в Украину.

NYT со ссылкой на источники пишет, что Путин хочет, чтобы Ким Чен Ын согласился отправить России артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты. Северокорейский глава в свою очередь хотел бы, чтобы российский президент разрешил предоставление КНДР передовых технологий для спутников и атомных подводных лодок. Ким Чен Ын также ищет продовольственную помощь для своей обедневшей страны.

Источники журналистов заявили, что оба лидера прибудут в кампус Дальневосточного федерального университета во Владивостоке для участия в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 10 по 13 сентября. Ким также планирует посетить 33-й пирс, где швартуются военные корабли Тихоокеанского флота РФ.

По неподтвержденным данным, северокорейская делегация недавно ездила в Россию на поезде, чтобы спланировать будущий визит своего лидера.

В конце августа делегация из примерно 20 чиновников КНДР, в том числе тех, кто курирует протоколы безопасности руководства, проехала поездом из Пхеньяна во Владивосток, а затем вылетела в Москву. По словам лиц, ознакомленных с отчетами разведки, поездка заняла около 10 дней.

Хотя Белый дом отказался обсуждать новые разведданные, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон признала, что США ожидают "дипломатического взаимодействия на уровне лидеров" по ​​вопросу продажи оружия между Россией и Северной Кореей.

"Мы призываем КНДР прекратить переговоры с Россией по оружию и соблюдать взятые Пхеньяном публичные обязательства не поставлять и не продавать оружие РФ", – заявила Уотсон.

Как писал OBOZREVATEL:

– Глава российского МО Сергей Шойгу в июле 2023 года посетил КНДР на 70-летие окончания Корейской войны, отмечаемое в Северной Корее как "День Победы", и встретился с Ким Чен Ыном. Это был первый визит министра обороны России в эту страну после распада Советского Союза в 1991-м.

– По данным СМИ, Шойгу предложил Ким Чен Ыну провести совместные военно-морские учения России, КНДР и Китая.

– Ранее российский и северокорейский диктаторы обменялись письмами и договорились развивать стратегические отношения.

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