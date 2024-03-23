Не успел российский диктатор, с пафосом и придыханием, рассказать во время своего обращения к россиянам, как террористов, устроивших бойню в "Крокусе", перехватывали при попытке прорваться в Украину, как посол РБ в россии опроверг эту версию.

Посол РБ в россии Дмитрий Крутой отметил в интервью, что: "Руководитель Комитета госбезопасности находится в прямой связи со своим коллегой. И фактически основной задачей минувшей ночью было не дать террористам пойти через нашу общую границу. Такая задача выполнена".

То есть, террористы ехали не в Украину, как заявил путин, а в Беларусь? В целом, это логично.

Это же каким нужно быть идиотом, чтобы после совершения террористического акта пытаться выехать в Украину, граница с которой у россии закрыта и не просто закрыта. Террористу нужно было проехать посты полиции, россгвардии, контроль спецслужб и кроме всего прочего, в Брянской, Курской и Белгородской областях сосредоточены группы войск, которые размещены в приграничной полосе. Более того, там сейчас ведутся ожесточённые бои с РДК и Легионом "Свобода России".

Вот и возникает вопрос, каким образом террористы бы выехали в Украину? Никаким.

С другой стороны, террористы приехали к "Крокусу" на микроавтобусе с беларускими номерами, которые российские пропагандисты изначально называли украинскими. Арест террористов утром 23 марта был произведён в районе поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Беларусью.

В этой связи, хотелось бы отметить, что на территории Беларуси до сих пор находятся до 500 боевиков ЧВК "Вагнер", в задачи которых входит обучение и тренировка беларуской армии по проведению диверсинно-развдывательной деятельности. Сами же ЧВК "Вагнер" печально известны своей диверсионно-террористической деятельностью, как в странах Ближнего Востока, Африки, так и Украины.

В общем, если следы и ведут, то явно не в Украину, которую так настойчиво российские власти пытаются увязать с бойней в "Крокусе".