Последствия как от ударов по Украине: в Нижнем Тагиле в результате взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажки. Фото и видео

В России в Нижнем Тагиле в результате взрыва газа обрушился целый подъезд многоэтажки на Сибирской улице. В результате инцидента есть пострадавшие, в том числе и дети.

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Об этом сообщают в местных российских пабликах. Здание, судя по видео очевидцев, продолжает рушиться. От взрывной волны в соседних домах выбило окна.

Первые минуты после обрушения первого подъезда дома в Нижнем Тагиле. Очевидцы утверждают, что услышали громкий взрыв. После чего увидели, что обрушился первый подъезд пятиэтажки. Под завалами были слышны крики людей.

По данным оперативных служб, пострадали не менее пяти человек. Состояние трех пострадавших, извлеченных из-под завалов дома в Нижнем Тагиле, — стабильное. Среди них двое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются. О погибших пока не сообщалось.

Украинский блогер и журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале отметил, что после того, как россияне наблюдали и радовались, как террористическая армия РФ атакует жилые многоэтажки и детские больницы в Украине, карма догнала и их самих.

"Карма в Нижнем Тагиле. В результате взрыва газа обрушился подъезд жилой пятиэтажки, и теперь она выглядит так, как выглядят дома после российских обстрелов в Украине", – написал Казанский.

Как сообщили местные власти, число пострадавших после взрыва в Нижнем Тагиле по состоянию на 11:50 выросло до семи, в том числе пятеро детей. Три человека сейчас считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что в России в международном аэропорту "Бегишево" 30 июля разыгрался смерч. Он повредил четыре учебно-тренировочных самолета Diamond-42 Санкт-Петербургского университета гражданской авиации, частный вертолет, машины перронной техники и некоторые сооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июля в Подмосковье молния ударила по людям в парке рядом с главным храмом ВС России. Погиб один человек, еще трое пострадали.

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