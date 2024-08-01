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Последствия как от ударов по Украине: в Нижнем Тагиле в результате взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажки. Фото и видео

Иванна Шепель
Новости России
3 минуты
1,4 т.
Последствия как от ударов по Украине: в Нижнем Тагиле в результате взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажки. Фото и видео

В России в Нижнем Тагиле в результате взрыва газа обрушился целый подъезд многоэтажки на Сибирской улице. В результате инцидента есть пострадавшие, в том числе и дети.

Видео дня

Об этом сообщают в местных российских пабликах. Здание, судя по видео очевидцев, продолжает рушиться. От взрывной волны в соседних домах выбило окна.

Первые минуты после обрушения первого подъезда дома в Нижнем Тагиле. Очевидцы утверждают, что услышали громкий взрыв. После чего увидели, что обрушился первый подъезд пятиэтажки. Под завалами были слышны крики людей.

Последствия как от ударов по Украине: в Нижнем Тагиле в результате взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажки. Фото и видео
Последствия как от ударов по Украине: в Нижнем Тагиле в результате взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажки. Фото и видео

По данным оперативных служб, пострадали не менее пяти человек. Состояние трех пострадавших, извлеченных из-под завалов дома в Нижнем Тагиле, — стабильное. Среди них двое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются. О погибших пока не сообщалось.

Украинский блогер и журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале отметил, что после того, как россияне наблюдали и радовались, как террористическая армия РФ атакует жилые многоэтажки и детские больницы в Украине, карма догнала и их самих.

"Карма в Нижнем Тагиле. В результате взрыва газа обрушился подъезд жилой пятиэтажки, и теперь она выглядит так, как выглядят дома после российских обстрелов в Украине", – написал Казанский.

Последствия как от ударов по Украине: в Нижнем Тагиле в результате взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажки. Фото и видео
Последствия как от ударов по Украине: в Нижнем Тагиле в результате взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажки. Фото и видео

Как сообщили местные власти, число пострадавших после взрыва в Нижнем Тагиле по состоянию на 11:50 выросло до семи, в том числе пятеро детей. Три человека сейчас считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что в России в международном аэропорту "Бегишево" 30 июля разыгрался смерч. Он повредил четыре учебно-тренировочных самолета Diamond-42 Санкт-Петербургского университета гражданской авиации, частный вертолет, машины перронной техники и некоторые сооружения.

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