Представитель МИД государства-террориста Мария Захарова заявила, что денацификация Германии "не проведена до конца". По ее словам, без изменений в этой ситуации страна столкнется с ужасающими последствиями.

Об этом сообщили российские СМИ в понедельник, 4 марта. Причиной истерии стали слиты в сеть разговоры офицеров Бундесвера, где они обсуждают удары по Крымскому мосту с применением ракет Taurus.

Захарова в привычном для должностных лиц Кремля стиле обвинила Германию и заявила, что немецкие офицеры должны понести ответственность.

"Запад обязан ответить за разрушительные действия, которые планировало и во многом реализовало", – заявила она.

В МИД ФРГ назвали ее слова неудачной попыткой устрашения.

Представитель ведомства Кристиан Вагнер отметил, что Германия уже не в первый раз слышит такие заявления.

"Федеральное правительство не подвергнется запугиванию. А формулировки российской стороны говорят сами за себя", – сказал он.

Представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер отметил, что абсурд заявления Захаровой очевиден.

Напомним, что российские пропагандисты изложили содержание почти 40-минутного разговора между генеральным инспектором ВВС Германии Инго Герхарцем с тремя офицерами о деталях возможной поставки в Украину и использовании крылатых ракет Taurus.

После обнародования в Бундестаге потребовали разъяснений от министерства обороны Германии относительно сообщений о возможном российском шпионаже и прослушивании в ведомстве.

Спикер ведомства подтвердила, что разговор офицеров Люфтваффе относительно ракет Taurus имел место и был перехвачен. Однако неизвестно, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию.