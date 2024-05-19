Последствия атаки украинских дронов по Новороссийску показали на спутниковых снимках

В сети появились спутниковые снимки, зафиксировавшие последствия удара дронов по морскому порту в Новороссийске. Вследствие атаки в ночь на 17 мая на территории объекта возник пожар.

Спутники же зафиксировали повреждения как минимум одного резервуара на территории порта, он принадлежит компании, занимающейся перевалкой нефтепродуктов, жидких минеральных удобрений и растительных масел. Об этом сообщили в российской редакции "Радио Свобода".

В подтверждение того, что удар в ночь на 17 мая имел последствия, издание привело спутниковый снимок от 18 мая.

"Спутниковые снимки, сделанные 18 мая, показывают следы пожара на территории новороссийского морского торгового порта, где после удара украинских дронов в ночь на 17 мая возник пожар. На фото можно увидеть повреждения как минимум одного резервуара на территории компании ОАО "ИПП", занимающегося перевалкой нефтепродуктов, жидких минеральных удобрений и растительных масел", – констатировали в "Радио Свобода".

Напомним, 17 мая ранним утром стало известно, что в Новороссийске прогремела серия взрывов. В сети начали писать о прилетах по порту и нефтебазе, а впоследствии выяснилось, что атака на Новороссийск, а также Туапсе и временно оккупированный Севастополь стала результатом совместной операции СБУ и ГУР.

А 19 мая ГУР раскрыло подробности атаки на Выборгскую нефтебазу в РФ в ночь на 19 мая. По итогам атаки были уничтожены три резервуара с топливом.

Также сообщалось, что дроны СБУ атаковали аэродром "Кущевская" и "Славянск ЭКО" в Краснодарском крае. Поражение было произведено с помощью Сил обороны Украины.

Позже стало известно, что НПЗ на Кубани приостановил работу после ночной атаки беспилотников.