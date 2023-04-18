Владимир Кара-Мурза не будет сидеть ни 25 лет, ни даже 25 месяцев. Более того, посадившая его власть после приближающейся военно-политической катастрофы, если у неё остались хоть крупицы ума, должна будет приползти на коленях к нему прямо в камеру и умолять, чтобы он как-то договаривался с западными руководителями о приемлемых условиях её капитуляции, например, об амнистии тех чиновников и силовиков, которые сдадут Путина в Гаагу.

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С путинскими холуями Запад договариваться не будет. Можно послать какого-нибудь Мишустина с повиной на переговоры, но его будут воспринимать как преступника и считаться с ним не станут.

Есть только два человека, с которым западные лидеры готовы вести переговоры о каком-то будущем России после неизбежного военного краха – это Навальный и Кара-Мурза. Эмигранты не в счёт, их уже не воспринимают в качестве действующих актеров российской политики. А другие наши (российские, поскольку автор – россиянин – Ред.) политзеки малоизвестны на Западе. Только эти двое сейчас могут на самом высоком уровне договариваться о сохранении РФ (в каком-то виде) и возвращении её в мировое сообщество.

То, что сейчас российские власти пытаются убить в тюрьме свой последний шанс на спасение, доказывает, что они потеряли не только разум, но и инстинкт самосохранения и катятся прямым ходом в пропасть, собираясь забрать с собой и всю страну.