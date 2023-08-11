После взрыва на заводе в Подмосковье обнаружили 48 фрагментов тел, еще 80 человек ранены

На месте взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде в Московской области России, который произошел 8 августа, на данный момент найдено 48 фрагментов тел. Они принадлежат, предположительно, телам 10 человек. Еще по меньшей мере 80 человек пострадали.

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Взрыв был такой силы, что у большинства погибших оторвало конечности. Об этом сообщил российский Telegram-канал Baza.

Отмечается, что разборы завалов продолжаются. Предполагается, что число погибших может возрасти как минимум до 15.

Как сообщило пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ, 15 человек госпитализированы. Кроме того, 8 человек числятся пропавшими без вести.

По данным росСМИ, как версии причин взрыва на данный момент рассматриваются нарушение промышленной безопасности, диверсия или удар дрона. Согласно последней из версий, следователи считают, что БПЛА мог попасть в грузовик с порохом, приехавшим на территорию Загорского оптико-механического завода, и спровоцировать масштабный взрыв.

По официальной версии, взрыв произошел на складе пиротехники, которая принадлежала компании "Пиро-Росс" из-за "человеческого фактора". Однако в сети опубликовали видео, на котором видно, как по территории завода после взрыва разлетелись предметы из цехов. Один из них мало напоминал пиротехнику, а больше – 122-мм снаряд.

Позже у взорвавшегося завода в Сергиевом Посаде был обнаружен второй снаряд. На территории завода 4 здания полностью разрушены, еще 6 построек разрушены частично, 14 зданий повреждены. Официальные медиа настаивают на версии о "пиротехнике".

Напомним, АО "Загорский оптико-механический завод" (ЗОМЗ, входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех") является "ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения".

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