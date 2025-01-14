После ночной атаки дронов в Саратовской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации: склад авиагорючего до сих пор не потушили. Видео
В Саратовской области России был объявлен режим ЧС межмуниципального уровня из-за пожаров после дроновых атак. Взрывы в регионе звучали 8 и 14 января.
Ввести режим чрезвычайной ситуации решил местный губернатор Роман Бусаргин. Его пресс-служба заявила, что это необходимо для "оперативного взаимодействия служб и консолидации всех сил и средств для ликвидации возгорания".
Ответственным за координацию на месте назначен начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин.
После атаки в ночь на 8 января нефтебаза (комбинат "Кристал"), обеспечивающая авиационным топливом аэродром ВКС РФ "Энгельс-2", горела пять суток. Только 13-го числа Бусаргин заявил, что открытое горение удалось ликвидировать. И сразу после этого, в ночь на 14 января, местные жители снова услышали звуки полета БПЛА и взрывы.
Предварительно, в Саратовской области были поражены склады боеприпасов на аэродроме "Энгельс-2", Саратовский нефтеперерабатывающий завод и снова – комбинат "Кристалл".
"Провели заседание оперативного штаба на месте возгорания в Энгельсе. Обсудили со специалистами текущую ситуацию, они предпринимают все необходимое", – сообщил российский губернатор 14 января.
В результате атаки на Саратовский нефтеперерабатывающий завод, согласно спутниковым снимкам, были повреждены/уничтожены как минимум два топливных резервуара.
Как писал OBOZ.UA:
– В ночь на 14 января украинские дроны атаковали целый ряд военных объектов на территории России. Взрывы прогремели не только в Энгельсе и Саратове, но и в Казани и не только.
– Поражение целей позже подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
– Губернатор Саратовской области РФ называл пожар на нефтебазе, который вспыхнул еще 8-го числа, "контролируемым выгоранием".
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