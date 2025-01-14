Дроны атаковали предприятие в Энгельсе: вспыхнул мощный пожар. Видео
Ночью неизвестные дроны атаковали город Энгельс Саратовской области РФ, вблизи которого расположен одноименный военный аэродром. Пока там вспыхнул мощный пожар на промышленном предприятии.
Это подтвердил губернатор региона. В то же время саратовцы публиковали кадры пожара в городе, расположенном от них напротив на левом берегу Волги, в который "бавовна" наведывалась буквально неделю назад.
Сначала россияне заявили, что их ночью разбудили сирены в области – около 04:00 по местному времени. Спустя некоторое время и жители Энгельса, и соседнего Саратова слушали звуки взрывов, утверждая: "работает система ПВО". Позже они уже говорили о пожаре.
"Несколько минут назад очевидцы слышали около 10 взрывов над городом. Сейчас над одним из районов виден дым", – подтвердили российские паблики.
Потом появились видео и фото с объяснением, что это горит атакованное в Энгельсе предприятие.
Губернатор Роман Бусаргин подтвердил повреждения на промышленном предприятии в городе, заявив, что экстренные службы "работают в усиленном режиме".
Через час местные в Telegram-каналах жаловались, мол, снова в Саратове и Энгельсе раздавались сирены.
В Росавиации известили о временном закрытии саратовского аэропорта "Гагарин" на прием и отправку рейсов. А в местной администрации – о переводе школ на дистанционку из-за угрозы атаки БПЛА.
Как сообщал OBOZ.UA, вечером 13 января россияне заявили об атаке ракетами и БПЛА в Брянской области: предварительно, там был поражен химзавод им. 50-летия СССР в поселке Сельце. Также на массированную дроновую атаку жаловались жители Тульской области РФ.
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