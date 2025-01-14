Дроны атаковали предприятие в Энгельсе: вспыхнул мощный пожар. Видео

Ночью неизвестные дроны атаковали город Энгельс Саратовской области РФ, вблизи которого расположен одноименный военный аэродром. Пока там вспыхнул мощный пожар на промышленном предприятии.

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Это подтвердил губернатор региона. В то же время саратовцы публиковали кадры пожара в городе, расположенном от них напротив на левом берегу Волги, в который "бавовна" наведывалась буквально неделю назад.

Сначала россияне заявили, что их ночью разбудили сирены в области – около 04:00 по местному времени. Спустя некоторое время и жители Энгельса, и соседнего Саратова слушали звуки взрывов, утверждая: "работает система ПВО". Позже они уже говорили о пожаре.

"Несколько минут назад очевидцы слышали около 10 взрывов над городом. Сейчас над одним из районов виден дым", – подтвердили российские паблики.

Потом появились видео и фото с объяснением, что это горит атакованное в Энгельсе предприятие.

Губернатор Роман Бусаргин подтвердил повреждения на промышленном предприятии в городе, заявив, что экстренные службы "работают в усиленном режиме".

Через час местные в Telegram-каналах жаловались, мол, снова в Саратове и Энгельсе раздавались сирены.

В Росавиации известили о временном закрытии саратовского аэропорта "Гагарин" на прием и отправку рейсов. А в местной администрации – о переводе школ на дистанционку из-за угрозы атаки БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 13 января россияне заявили об атаке ракетами и БПЛА в Брянской области: предварительно, там был поражен химзавод им. 50-летия СССР в поселке Сельце. Также на массированную дроновую атаку жаловались жители Тульской области РФ.

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