После атаки дронов на Москву Минэкономразвития РФ перешло на дистанционную работу – росСМИ

Министерство экономического развития России перевело сотрудников в отдаленный режим работы. Такое решение было принято после атаки дронов на комплекс "Москва-Сити".

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Дистанционная работа продлится , по меньшей мере, до сентября. Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

"Установить по 1 сентября 2023 года в Министерстве экономического развития РФ дистанционный (удаленный) режим работы в отношении федеральных государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы", – говорится в приказе главы ведомства Максима Решетникова.

Кроме того, для сотрудников министерства также был введен "режим возможного пребывания в здании правительственного комплекса с 8:00 до 22:00". Руководителям структурных подразделений ведомства также поставили задачу донести до подчиненных "рекомендации по действиям персонала правительственного комплекса при угрозе совершения террористического акта".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 1 августа несколько беспилотников снова атаковали столицу России. Один из них попал в то же здание в "Москва-сити", что и в предыдущий раз.

В ночь на 30 июля в столице РФ раздались взрывы – Москву снова атаковали неизвестные БПЛА. Один из них врезался в бизнес-центр "Москва-Сити".

28 июля в России также жаловались на ночную атаку беспилотника на Москву. В комментариях Telegram-каналов россияне изрядно возмущены тем, что на второй год так называемой "спецоперации" дроны уже начали долетать до самой столицы РФ.

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