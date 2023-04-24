'Попробовали крови': Медведев устроил истерику из-за Польши, обвинив ее в агрессивных планах, и вспомнил об Украине

У заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева случился очередной приступ истерики. В привычном для себя человеконенавистническом стиле он выкатил бред, мол, Польша хочет "присоединить" к себе Украину, чтобы в будущем воевать против России.

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В завершении он по традиции пригрозил цивилизованному миру ядерным оружием. Своими агрессивными и неадекватными мыслями Медведев поделился в Telegram.

По мнению украинофоба, Польша якобы стремиться создать "межгосударственную унию" с Украиной, чтобы восстановить существовавшее несколько веков назад государство Речь Посполитая. Также Медведев считает, что Польша якобы намерена взять "геополитический реванш" у России.

Неадекватный российский политик добавил, что польские элиты хотят создать противовес Германии и Франции, которые якобы уже обеспокоены "воссоединением" Польши и Украины, которое происходит в голове у Медведева.

При этом украинофоб выдал, что воображаемое в его голове "воссоединение" Польши и Украины уже "попробовали крови" поэтому страны будут заниматься "историческим реваншизмом".

"Поляки спят и видят, что они снова крутые и что все ресурсы России брошены на сдерживание новой Речи Бандеросполитой. Только вот ляхи просчитались со своей idеe fixe – на дворе не середина XVII века. А Польша – не ровня России и никогда ей не будет. Так уж Господь управил", – выдал неадекватную ахинею Медведев.

В завершение своего истерического припадка украинофоб в очередной раз пригрозил Польше и Украине ракетными ударами, в частности, с применением ядерного вооружения.

Напомним, Медведев, который славится своими нелепыми заявлениями на различные темы, выдал очередную порцию бреда. На этот раз он истерично набросился на Великобританию, которая ввела санкции против россиян, причастных к преследованию политика Владимира Кара-Мурзы, приговоренного в РФ к 25 годам колонии.

Ранее Медведев пригрозил президенту Владимиру Зеленскому и пообещал Украине разгром "как под Сталинградом". Он назвал украинского лидера и украинцев "нацистами" и сравнил Зеленского с "немецким фюрером".

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление президента Южной Кореи о возможности оказать военную помощь Украине. Он пригрозил ответить поставками "новейших образцов российского оружия" Северной Корее.