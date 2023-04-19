Медведев пригрозил Южной Корее, допустившей оказание военной помощи Украине

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление президента Южной Кореи о возможности оказать военную помощь Украине. Он пригрозил ответить поставками "новейших образцов российского оружия" Северной Корее.

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Об этом бывший президент России 19 апреля написал в своем Telegram-канале. В частности, Медведев пожаловался, что "появились новые желающие" помочь "врагам" Москвы и припомнил, что ранее Сеул исключал возможность поставок летального оружия Киеву.

При этом он назвал тоталитарный режим КНДР "партнерами" РФ.

"Еще недавно южнокорейцы горячо уверяли, что возможность поставок летального оружия Киеву полностью исключают. Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнеров из КНДР?" – пригрозил Медведев.

По его мнению, таким образом Москва реализует принцип quid pro quo ("услуга за услугу").

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Медведев устроил истерику из-за призыва "Большой семерки" к России подтвердить недопустимость ядерной войны. Западных политиков он назвал "лживыми тварями".

– Неадекватный бывший президент РФ, об алкоголизме которого давно ходят слухи, предложил нанести превентивный ядерный удар в ответ на петицию о возобновлении ядерного статуса Украины.

– Медведев мечтает о "полном разгроме врага". Он признал, что в Пасху нужно желать мира, поэтому пожелал мира в РФ, но только после достижения целей "спецоперации".

– Медведев заявил, что Россия воюет с 3,6-миллионной армией НАТО, и размечтался о "походе" на Киев и Львов.