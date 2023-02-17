Полотенце, картофель, баран или дрова: как Россия благодарит вдов оккупантов, погибших в войне против Украины. Видео

В России за мобилизованных россиян дарят шубы, полотенца, баранов и дрова. В частности, такие "подарки" вручают семьям погибших на агрессивной войне России против Украины оккупантов.

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А вот обещанные "гробовые" в размере 12 миллионов рублей выплачивать российские власти не торопятся, изыскивая всевозможные способы избежать выполнения взятых на себя обязательств. Об этом пишет "Крымский ветер".

"Полотенце, шуба, бараны, консервы и дрова за убитого сына. Так в России выражают благодарность семьям, чьи мужчины отправились воевать в Украину. Часто с такими инициативами выступают местные политики или волонтеры", - пишет паблик.

К примеру, в Курской области РФ на уровне одной из местных администраций решили поздравить матерей ликвидированных захватчиков с Днем матери. Глава Льговского района Курской области Сергей Коростелев лично ездил по домам "200-х", чтобы торжественно вручить им открытки и наборы полотенец.

В Татарстане же матерям "мобиков" в этот день вручали продуктовые пайки, в которые входили крупы, чай и конфеты.

На родине министра обороны РФ Сергея Шойгу, в Республике Тыва, на республиканском уровне объявили о выделении семьям мобилизованных по барану, "по мере необходимости" им пообещали выдавать овощи и муку.

"По линии минсельхозпрода принято решение о выделении семьям по одной голове барана, 50 килограммов муки, двух мешков картофеля и капусты по мере необходимости", - заявили в местном правительстве. Кроме того, фермерские хозяйства получат по одной тонне овса, если их главы были призваны на военную службу", - писали местные издания после объявления в РФ "частичной мобилизации" прошлой осенью.

Также некоторым семьям "мобиков" выдали дрова.

На Сахалине семьи мобилизованных также столкнулись с невиданной щедростью: их осчастливили рыбой в расчете по 5 кг на человека.

А вот с выплатой обещанных Путиным "гробовых" Россия не спешит.

"В России за смерть в бою против Украины президент обещал выплачивать свыше 12 млн рублей. Но государство не очень охотно выплачивает компенсации за погибших. Иногда даже не выдают денег на погребение", - пишет "Крымский ветер".

Чтобы сэкономить деньги, которых на семьи почти 150 тысяч ликвидированных оккупантов не напасешься, в РФ прибегают к различным хитростям. Чаще всего, "денацифицированных" в Украине захватчиков записывают в "пропавшие без вести", а им никакие компенсации не положены.

Не положены они и семьям ликвидированных боевиков в так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые Россия объявила своими территориями. Так называемые волонтеры иногда собирают для них деньги, чаще всего речь идет о 5 или 10 тысячах рублей, с которыми вдов и матерей оккупантов заставляют фотографироваться.

Либо же с помпой вручают неденежные подарки - вроде шуб, ролики со счастливыми обладательницами которых недавно наводнили сеть. Организовала этот "аукцион невиданной щедрости" жена террориста Игоря Гиркина.

Впрочем, обмену мужей и сыновей на меховые изделия вдовы и матери оккупантов радовались не долго: по признанию одной из участниц такого видео, шубы у них отобрали сразу после того, как выключились камеры.

Напомним, ранее стало известно, что на родине Шойгу семье погибшего "мобика" выдали компенсацию дровами. Об этом сообщила пресс-служба местного минлесхоза.

Чиновники выразили соболезнования семье ликвидированного оккупанта Саяна Монгуша, которому министерством лесного хозяйства и природопользования Республики Тывабыли выделены дрова. Во сколько кубов дров оценивают в Тыве человеческую жизнь, в сообщении не уточнили.