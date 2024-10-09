"Что, опять все сбили?" Россияне устроили истерику из-за "бавовны" на складе БК в Брянской области и размечтались об ударе по Банковой

В России бурно отреагировали на взрывы в Карачеве Брянской области на складе с боеприпасами. Многих разозлило, что ПВО не смогла защитить объект, а власти и пропаганда использовали мягкие формулировки, чтобы не подтверждать результативный удар ВСУ.

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МЧС страны-агрессора утром 9 октября обтекаемо заявило, что в районе объявлена "ЧС муниципального характера из-за детонации взрывоопасных предметов". Один из пропагандистских Telegram-каналов нарвался на критику читателей, опубликовав это сообщение.

"Обломки. Взрывоопасные предметы. Хлопок. Попытка вторжения. Новый язык", "Этот цирк с обломками тут навсегда? Или съедет?" "Как достал этот оруэлловский язык!" – возмутились в комментариях.

Некоторые указали, что в РФ давно говорят только об "обломках" и спешат похвастаться работой противовоздушной обороны.

"Это как-то связано с тем, что сбили все БПЛА?.." "Если обломки такие результативные, то может лучше не сбивать", "Ох уж эти взрывоопасные предметы. А чего это они вдруг начали детонировать? Опять эффект линзы или плановая утилизация найденных времен ВОВ?" – высмеяли пропаганду пользователи сети.

"Обломки х*хляцкие, хорошо, что не дрон целиком упал, а то бы все склады до Урала сдетонировали бы. Вранье – это кредо наших чиновников. Их девиз: воруй как можно больше и ври всегда, везде и всем, ссылаясь на секретность", – написал один из жителей РФ.

Отдельные комментаторы требовали ответных ударов по Украине, в том числе по Киеву.

"Когда же ВВП проснётся?! И начнет воевать по настоящему?! Сколько можно терпеть террор", "Склад? Не пора ли Банковую до фундамента?" "Когда будут адекватные ответы? Руководство ждет, когда уничтожат все склады боеприпасов и нефтехранилища", – спрашивали сторонники "СВО".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 октября в российском Карачеве прогремели взрывы. "Бавовна" посетила 67-й склад БК Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Российской Федерации, там началась вторичная детонация.

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