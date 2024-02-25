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"Поле боя – вся Россия": вернувшиеся с войны в Украине оккупанты устроили дома настоящий террор

Олег Шевченко
Новости России
3 минуты
13,8 т.
российские военные преступления

Российские оккупанты с каждым днем совершают все больше преступлений на территории РФ. Несмотря на то, что информация об этом замалчивается, отдельные случаи все же становятся известны. Но факт налицо: теперь россияне боятся своих "защитников", которые устроили дома настоящий террор.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Рост насилия и убийств

Итогом двух лет войны с Украиной стал резкий рост насилия в РФ. Анна Ривина, руководитель центра "Насилию.нет" подчеркивает, что статистика такого роста – лишь верхушка айсберга: военное время значительно ее искажает, вынуждая жертв реже обращаться в полицию.

По данным только из открытых источников, вернувшиеся из Украины оккупанты уже убили в России 51 человека, а счет избиениям, изнасилованиям, грабежам и т.д. идет на тысячи.

Например, бывший "вагнеровец" вместе с подельниками убил двух аниматоров на Кубани, в Красноярском крае еще один "защитник" заживо сжег двух женщин. Массовые убийства произошли в Карелии, где бывший наемник вместе с подельником зарезали шесть человек, а в пожаре в костромском клубе, который устроил контрактник, погибли 13 человек.

"Поле боя – вся Россия": вернувшиеся с войны в Украине оккупанты устроили дома настоящий террор

Вернувшиеся из Украины Z-"освободители" также уже полным ходом обворовывают и грабят россиян. Например в Емельяново (Красноярский край) бывший "вагнеровец" Сергей Юшков пытался взломать дверь в одной из квартир. Перепуганные соседи вызвали полицейских, те пытались задержать "защитничка", однако он напал на правоохранителей и избил их. В общем, с трудом, но буйного оккупанта все же задержали.

Интересно, что Юшков был четырежды (!) судим за кражи и разбойное нападение. Он отбывал срок в колонии строго режима, где его и завербовали воевать против украинцев. Через полгода оккупанта помиловали, он вернулся домой и взялся за старое.

А в Белгородской области военнослужащие "второй армии в мире" занялись вымогательством и грабежами. Двое из этой банды попали на видео камер наблюдения в магазине… магии. Сначала военные начали вымогать деньги, так как якобы арендатор им должен. Но после объяснений сотрудников магазина, что они новые арендаторы, оккупанты попросту забрали товар.

"Поле боя – вся Россия": вернувшиеся с войны в Украине оккупанты устроили дома настоящий террор

Мягкие приговоры

Российские военнослужащие, совершившие преступления уже на территории РФ, в большинстве случаев отделываются очень мягкими приговорами. Причем это касается даже ранее судимых по тяжким статьям уголовного кодекса РФ.

Например, всего 25 тысяч рублей (около 7, 5 тыс. гривен) штрафа получил бывший "вагнеровец" Илья Метлицкий после нападения на девушку.

Ранее он уже был судим в Петербурге за убийство своей подруги с особой жестокостью. Метлицкий вонзил в нее нож около 100 раз, затем сделал селфи с телом и, воспользовавшись телефоном своей жертвы, перевел с ее счета себе деньги.

"Поле боя – вся Россия": вернувшиеся с войны в Украине оккупанты устроили дома настоящий террор

В 2019 году суд приговорил его к 16 годам колонии, а в декабре 2022-го убийца отправился на войну в Украину в составе ЧВК "Вагнер". Спустя время выживший оккупант вернулся домой и уже в декабре 2023 г. Метлицкий подкараулил свою новую жертву, устроил ДТП, а затем разбил лобовое стекло в машине девушки. После этого он въехал на своем авто в бампер ее машины. Через несколько часов после этого Метлицкий схватил девушку за шею и попытался вколоть ей в грудь шприц с кровью.

Но судья посчитала смягчающими обстоятельствами наличие у оккупанта госнаград и то, что Метлицкий подписал контракт с минобороны РФ (готовится к новой отправке на войну). Итог – всего лишь штраф.

А вот вернувшийся с войны без ноги Илья Кулинич из города Шахты Ростовской области избил полуторогодовалую падчерицу. Причем он заснял на видео измывательства над ребенком и отправил его подруге своей новоиспеченной жены. Запись попала в сеть и местные жители создали петицию, в которой потребовали как минимум забрать девочку из семьи.

В итоге оккупант и его супруга получили всего лишь административное наказание: мать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а военный — за побои ребенка. Максимальное наказание за это — 15 суток ареста или штраф до 30 тысяч рублей.

Маньяки и убийцы, помилованные Путиным и выжившие в Украине, возвращаются домой – и это наводит ужас на россиян. Они говорят, что вся Россия теперь поле боя. Один из последних вернувшихся с войны – житель Владивостока Георгий Повилайко, приговоренный к 24 годам колонии за убийство и изнасилование матери двух детей.

"Поле боя – вся Россия": вернувшиеся с войны в Украине оккупанты устроили дома настоящий террор

Он был ранен и вернулся домой всего после трех месяцев "службы". Местные жители не сомневаются, что скоро он снова начнет убивать.