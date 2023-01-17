Покинул бизнес, чтобы убивать украинцев: ВСУ ликвидировали наемника ЧВК ''Вагнер'' из Волгоградской области РФ. Фото

Вооруженные силы Украины ликвидировали наемника частной военной компании "Вагнер" из Волгоградской области РФ по имени Александр Кнауб. 24-летний мужчина оставил бизнес, чтобы убивать украинцев.

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Об этом рассказал соучредитель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. "Кнауб не был зэком, в отличие от сотен других ЧВК-шников, зажмуренных в "СВО", – отметил он.

До войны Кнауб был частным предпринимателем и занимался грузоперевозками на собственной "Газели", но, вероятно, спрос на его услуги упал, и он добровольно подписал контракт с ЧВК.

Сообщение о смерти наемника его семья получила 2 декабря 2022 года, а тело оккупанта удалось доставить более чем через месяц в январе. Похоронили Кнауба в Волжском.

"Идиот, имевший немецкое происхождение, без особого труда мог репатриироваться в Германию, но предпочел сдохнуть за Путина", – добавил Комахидзе.

Напомним, Силы обороны Украины во время боев 16 января ликвидировали около 870 российских оккупантов. Также защитники превратили в металлолом ряд бронемашин и некоторое вооружение войск РФ. С начала войны украинские воины "демилитаризовали" уже не менее 116 950 солдат и офицеров российской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне в Украине ликвидировали очередного "героя" путинской "спецоперации" – 19-летнего танкиста Андрея Малых из Бурятии. В прошлом году он засветился на пропагандистском росТВ, хвастался якобы уничтожением лоб в лоб украинского танка и выражал уверенность в победе РФ.

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