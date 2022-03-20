"Показуха и стыд!" В России одна из участниц сорвала съемки пропагандистского ролика. Видео

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Жительница РФ "взбунтовалась" на организованном властями митинге на поддержку политики Кремля. Женщина пристыдила участников и назвала акцию показухой и стыдобой.

Соответствующее видео появилось в сети 20 марта. Записью поделился также YouTube-канал издания OBOZREVATEL (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Как видно на записи, группа людей стояла посреди улицы с российскими флагами. Очевидно, на "митинге" поднималась тема войны России в Украине, так как "взбунтовавшаяся" участница заявила:

"Весь мир от фашистов "освободил"!.. На митинг собрались. Стоят, нанятые!"

Видео дня

Другая женщина попыталась успокоить свою согражданку. "У нас видеосъемка..." – начала она.

"Видеосъемка!.. Тоже ради картинки пришли! Чего?.. Показуха, стыдоба!" – прокричала россиянка в ответ.

Как писал OBOZREVATEL, военное руководство России отправило на украинские земли экземпляр танка Т-80УМ2 "Черный орел", который у путинской армии был только один. Он был уничтожен Героями ВСУ на Сумщине.

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