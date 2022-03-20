На Сумщине украинские бойцы сожгли опытный русский танк Т-80УМ2 "Черный орел"

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Военное руководство России отправило на украинские земли экземпляр танка Т-80УМ2 "Черный орел", который у путинской армии был только один. Он был уничтожен Героями ВСУ на Сумщине.

Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщил Telegram-канал "Збройні сили України. Війна з окупантами". Уточняется, что успешный удар был нанесен 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр".

"Оккупант несет катастрофические потери в бронетехнике, но бросает в бой даже "исследовательские" танки в единственном экземпляре", – сказано в сообщении.

Согласно информации в открытых источниках, "Черный орел" (или "Объект 640") – это российский проект перспективного основного танка, разработанного в 1990-ые годы Омским конструкторским бюро транспортного машиностроения.

Видео дня

Серийно не производился. Во время демонстраций опытных образцов на выставках башня танка всегда была укрыта плотной маскировочной сеткой.

Как писал OBOZREVATEL:

ранее в ВСУ сообщили, что в Украине ввели запрет на использование видеорегистраторов в машинах.

Такое решение принято, чтобы избежать разглашения информации, которая может помочь российской армии в войне с нашей страной. Например, о перемещении нашей техники, ходе выполнения задач сил обороны и проч..

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