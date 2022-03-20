На Сумщине украинские бойцы сожгли опытный русский танк Т-80УМ2 "Черный орел"

Дарья Дурова
Общество
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ВСУ уничтожили опытный образец танка РФ
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Военное руководство России отправило на украинские земли экземпляр танка Т-80УМ2 "Черный орел", который у путинской армии был только один. Он был уничтожен Героями ВСУ на Сумщине.

Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщил Telegram-канал "Збройні сили України. Війна з окупантами". Уточняется, что успешный удар был нанесен 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр".

"Оккупант несет катастрофические потери в бронетехнике, но бросает в бой даже "исследовательские" танки в единственном экземпляре", – сказано в сообщении.

Согласно информации в открытых источниках, "Черный орел" (или "Объект 640") – это российский проект перспективного основного танка, разработанного в 1990-ые годы Омским конструкторским бюро транспортного машиностроения.

Видео дня

Серийно не производился. Во время демонстраций опытных образцов на выставках башня танка всегда была укрыта плотной маскировочной сеткой.

Танк "Черный орел"

Как писал OBOZREVATEL:

  • ранее в ВСУ сообщили, что в Украине ввели запрет на использование видеорегистраторов в машинах.

  • Такое решение принято, чтобы избежать разглашения информации, которая может помочь российской армии в войне с нашей страной. Например, о перемещении нашей техники, ходе выполнения задач сил обороны и проч..

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