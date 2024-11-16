28-летний россиянин Артем Воробьев погиб еще в марте 2023 года во время так называемой "СВО" в Украине. Однако тело оккупанта исчезло на полтора года после того, как сослуживцы подготовили его к отправке в морг.

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Его родители устроили истерику из-за потери сына и долгое время искали его тіло, сообщают российские СМИ. Оказалось, что останки военного все это время находились в морге и родителям на опознании показали лишь кости в мешке.

Как сообщается, Воробьев окончил брянский филиал РАНХиГС и служил в Росгвардии, но в 2019 году был осужден на шесть лет за распространение наркотиков. Четыре года отбывал наказание в рязанской колонии, откуда в январе 2023 подписал полугодовой контракт с Минобороны РФ.

Он служил в первой роте Шторм Z и с конца февраля находился в зоне боевых действий. В марте родные узнали, что во время штурма Красногоровки его накрыл минометным огнем. Сослуживцы рассказывали, как нашли тело, упаковали его и подписали, но оно исчезло.

"Где-то 10-13 марта 2023-го его не стало. Это мы знаем со слов его сослуживцев. Мы же всех нашли: командиров, друзей - кто-то откапывал, кто-то оттягивал", – рассказал отец оккупанта Андрей Воробьев.

После этого тело солдата исчезло, и его родные начали поиски.

Воробьевы обращались во все возможные инстанции, заполняли анкеты, подавали заявления, сдавали ДНК-тесты, но результатов не было. Полтора года после гибели сына родители даже не знали, дошло ли его тело до морга в Ростове. За это время они познакомились со многими, кто тоже долго искал пропавших родственников.

И только 12 августа 2024 года история завершилась. Сотрудник морга позвонил по телефону и сообщил, что ДНК совпала. Опознание провели через видеосвязь.

"Тело, а точнее, то, что от него осталось, мы узнали. Мать была в истерике: показали кости в мешке, но она узнала сына за зубами", – рассказал отец.

Выяснилось, что с марта по июнь 2023 года тело находилось в пути, а в июне попало в 522 Центр приема и отправления погибших в Ростове (ЦПООП), где пролежало более года.

20 августа Артема Воробьева похоронили в Брянске.

Пользователи сети новость о гибели военного, долгие поиски тела и скитания родителей восприняли достаточно скептически, отметив, что оккупант получил смерть, которою заслужил.

"Надо воевать здесь, а не в Украине, жаль, что Пригожина убили с*чары московские"; "Собаке собачья… как там дальше?", "Недолго геройствовал солдатик". "А продолжал бы торговать наркотиками – был бы жив", – писали пользователи в комментариях под новостью о гибели оккупанта.

Ранее сообщалось, что россияне за последние три года все больше стали употреблять алкоголь. Это даже подтверждает статистика. От российского пьянства в стране много проблем. Из-за пьянства совершаются преступления, аварии на дорогах, гибнут люди. Дошло уже до того, что в некоторых регионах даже начали вводить "сухой закон".