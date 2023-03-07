Пока россияне радовались бедам в Украине: во Владивостоке из-за прорыва теплотрассы улицу залило кипятком, 30 тыс. человек остались без воды. Видео

Во Владивостоке (Россия) утром 7 марта произошел прорыв теплотрассы. В результате одну из центральных площадей города полностью залило кипятком.

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Из-за аварии 30 тысяч жителей остались без тепла и горячей воды, сообщают российские СМИ. Как отмечается, район "Луговой" Владивостока превратился в "неожиданный курорт с горячими источниками" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Люди не могут спуститься с железнодорожного виадука – под ногами кипяток.

Пар поднимается выше нескольких этажей жилых домов, автомобильное движение в центре города затруднено.

Последствия прорыва пытаются устранить.

По предварительным данным, пострадавших вследствие аварии нет.

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