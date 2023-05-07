Пока оккупантов отправляют 'на мясо': Кадыров засветился в 'военной форме' от Louis Vuitton. Фото

Самый известный в мире "ТикТок-полководец", глава Чечни Рамзан Кадыров большое внимание уделяет собственному облику. Пока на территории Украины ежедневно в "мясных штурмах" гибнут сотни российских оккупантов, он решил "выгулять" обновку от Louis Vuitton.

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За камуфляжную куртку элитного бренда "пехотинец Путина" отвалил не менее 3 300 долларов. На это обратили внимание в сети.

Так, 7 мая в своем канале в Telegram Кадыров выложил ролик с, как отмечено в описании к видео, "совещания с представителями силовых ведомств Чеченской республики".

По словам Кадырова, в ходе совещания он обсуждал с присутствующими "тему специальной военной операции и повышение эффективности наших подразделений", а также вопрос "обеспечения и подготовки добровольцев, изъявивших желание принять участие в этой священной миссии".

"В завершение я добавил, что чеченские подразделения готовы выполнить любой приказ верховного главнокомандующего Владимира Путина, в этом нет никаких сомнений", – сказал Кадыров.

Очевидно, чтобы подчеркнуть готовность тысяч российских оккупантов радостно сдыхать по приказу Путина и Кадырова, на совещание глава Чечни пришел в камуфляже. Однако не в таком, что выдает своим "солдатам" российское государство, а в куртке элитного бренда.

При этом Кадыров, который любит рассказывать об агрессии Запада и НАТО против "невинной России", а также призывает мусульман восстать против греховных западных ценностей, предпочитает именно западные бренды.

"Кадыров в куртке с камуфляжем от Louis Vuitton за 3 300 тысяч долларов. Когда обычная форма не прикалывает", – иронизируют авторы одного из пабликов.

Напомним, преимущество западным брендам и вещам с ценниками со многими нулями отдает не только Кадыров. Во время постановочной поездки в Мариуполь весной текущего года Путин засветился в куртке за $19,5 тыс. Диктатор, объявивший войну Западу, регулярно появляется на публике именно в одежде мировых брендов.

Так, например, аннексию украинских областей он праздновал в пуховике за $12 000.

Не отстают от диктатора и его подчиненные. Так, мэр российского города заретушировал надпись Prada на своей куртке за $4,6 тысячи на фото с годовщины Сталинградской битвы.