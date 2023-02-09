Мэр российского города заретушировал надпись Prada на своей куртке за $4,6 тысячи на фото с годовщины Сталинградской битвы

Из-за вторжения России в Украину с рынка страны-агрессора ушли многие мировые бренды. Чиновники государства-террориста при этом утверждают, что проживут без западных товаров, но, оказывается, у них это не получается. Мэр подмосковного Дмитрова Илья Поночевный доказал это на собственном примере. Он заретушировал надпись итальянского модного Prada на своей куртке.

Видео дня

В таком наряде глава города появился на годовщине Сталинградской битвы. Он надел черный пуховик стоимостью 4,6 тысячи долларов. Соответствующие фото в своем Telegram-канале опубликовала политик и юрист Любовь Соболь (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Илья Поночевный опубликовал в своем телеграм-канале фотографии с мероприятия, посвященного 80-летию победы в Сталинградской битве. Правда, перед этим над фото потрудился ретушер и закрасил логотип Prada на его куртке", – отметила она.

Однако мэр не учел того, что на групповом фото, которое опубликовано на странице городской администрации, красная полоска логотипа хороша видна. Видимо он забыл дать распоряжение пресс-службе, чтобы публика не узнала, какие наряды носит руководство города.

Стоит отметить, что стоимость пуховика мэра равна семи с половиной медианным зарплатам в его городе.

Напомним: еще в начале марта 2022 года в российской столице Москве практически опустел ЦУМ. Вскоре появилось видео, на котором были видны опустевшие магазины Gucci, Prada, Chanel, Louis Vuitton, Dior. Известные бренды объявили, что прекращают продажу своих товаров в стране-агрессоре.

В частности, уже тогда Prada приостановил все продажи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте прошлого года глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров попал в неловкую ситуацию из-за выбора обуви. На смотр личного состава силовых структур Чечни он пришел в ботинках от Prada стоимостью более тысячи евро. Эксперты по стилю подтвердили, что это пара Prada Monolith. Стоимость таких ботинок – от 1250 евро – 1370 долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!