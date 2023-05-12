Пока оккупанты ищут, как сбежать с фронта: зять Шойгу похвастался чеком из ресторана на 42 тысячи рублей. Видео

В стране-агрессоре России умеют удивить своими неадекватными поступками. Особенно умело это делают представители кровавой власти.

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К примеру, зять министра обороны РФ Сергея Шойгу похвастался чеком в ресторане на приличную сумму. Алексей Столяров, известный публике как блогер, поужинал за 42 тысячи 700 рублей и выставил свои развлечения на показ (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Примечательно, что видео появилось в сети в тот момент, когда оккупанты покидали свои позиции в Бахмуте. Из-за нехватки оружия в ВС РФ начался самый настоящий снарядный голод.

Однако это не мешает родственнику представителя оборонного ведомства развлекаться на широкую ногу.

На кадрах Столяров предстал в компании мужчин. Они сидели за столиком в ресторане. В это время официант принес чек – и блогер, приложив карту к кассовому аппарату, расплатился, гордо озвучив сумму, потраченную на еду.

"Счет в ресторане "Миллионка" составил 42 700 рублей. Никто вообще даже не рядом", – выдал Столяров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Столяров лайкнул антивоенный пост. После этого россияне завалили его сообщениями с возмущениями, мол, чего он не на войне. Впрочем, сами же граждане РФ признали, что министр обороны "отмажет" своего родственника от мобилизации.

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