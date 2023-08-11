Пока муж был в Украине: в России жена оккупанта жестоко убила их 9-месячного сына. Фото

В Волгограде, РФ, 24-летняя жена оккупанта, который воюет против Украины, убила девятимесячного сына. 3 августа она оставила ребенка одного в квартире и уехала, через четыре дня его мертвого обнаружила бабушка. На допросе горе-мать призналась, что умышленно совершила убийство, а отца срочно вызвали со "спецоперации".

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Подробности жуткой истории рассказали российские СМИ. По словам соседей, молодые супруги въехали в новую квартиру около года назад, сами они не местные. Известно, что у женщины есть еще двое детей от другого брака – 3 и 5 лет.

Муж – военный армии РФ, воюет против Украины. В последний раз соседи видели его во время отпуска в мае, когда пара вышла на прогулку с коляской. Затем он снова уехал.

На днях в "хрущевке" почувствовали ужасный запах. Сначала сочли причиной свалку неподалеку, но позже выяснилось, что это был мертвый младенец.

Так, 3 августа россиянка оставила ребенка одного в квартире и уехала. Четыре дня он был один взаперти, его никто не кормил и не ухаживал за ним. 7 августа мальчика мертвого обнаружила бабушка, которую никто не предупредил, что ребенок остался один.

В тот же день на другом конце Волгограда задержали мать погибшего ребенка. Якобы все эти дни она выпивала со знакомыми.

"Последний раз была (дома. – Ред.) 3-го числа этого месяца. Я его покормила и вообще уехала на работу", – заявила жена оккупанта по дороге в отдел. На вопрос, не появлялась ли она больше дома, она сказала, что ей "не на чем было".

Официально женщина нигде не работает. Соседи не знают, чем она занималась, говорят, ее практически никто не видел, но из ее квартиры часто слышали громкую музыку.

"Она только в магазин за пивом ходила и обратно. Мы ее практически не видим. Музыка у нее постоянно долбит, будто там гулянка какая-то, но компаний больших мы не видели, только одну подругу. Но музыка каждый день на всю громкость. Сутками слушаем этот долбеж, как по барабану. Как же там ребенок вообще жил?" – рассказали они.

Никто из соседей не слышал даже плача ребенка, однако трупный запах появился подозрительно быстро. Поэтому в доме подозревают, что ребенок мог быть убит или погиб вследствие несчастного случая еще до того, как его мать уехала.

В соцсетях подозреваемой есть фото детей от первого брака, но не девятимесячного сына. Также на странице россиянки множество цитат о счастье материнства.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. На первом допросе она призналась, что "уехала отдыхать, покормила его последний раз – и все". На вопрос, с какой целью оставила ребенка, ответила: "С целью убийства".

Российские следователи будут настаивать на ее аресте и намерены требовать лишения родительских прав на двоих других детей, которые сейчас живут у матери задержанной.

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