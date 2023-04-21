newspaper
img

Похоронили как бездомных: в России разгорелся скандал из-за места для могил оккупантов. Фото

Дарья Дурова
Новости России
2 минуты
4,8 т.
В России скандал из-за кладбища участников преступной войны против Украины

В городе Рыбное (Рязанская область РФ) оккупантов, ликвидированных на войне в Украине, похоронили отдельно от других людей, рядом с могилами бездомных и безымянных. Местные власти проблемы в этом не видят и оправдываются, что выбрали "достойное" место.

Видео дня

О скандале написали российские СМИ. На опубликованных фото видно, что на могилах российских захватчиков установлены флаги. Однако местных жителей возмутило, что военных закопали в самом конце кладбища, где также хоронят лиц без определенного места жительства.

В Рязанской области скандал из-за места, где хоронят оккупантов

Временно исполняющий обязанности главы города Юрий Зиновьев не понимает, что не понравилось людям. Он сказал, что место для "Аллеи захоронения героев "СВО" выбиралось предыдущим мэром совместно с общественными организациями.

"Горадминистрация не стала хоронить героев в общую массу. Мы выбрали им хорошее отдельное место. А также положили щебенку. Надеюсь, больше нам не придется хоронить ребят", – ответил Зиновьев, комментируя ситуацию журналистам.

Могилы военнослужащих ВС РФ в Рыбном
Могилы оккупантов

"Ирония судьбы: все на круги своя", – пошутил Telegram-канал проекта "Ищи своих".

Город Рыбное на карте

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В российском Оренбурге рекламу набора контрактников в российскую армию установили возле кладбища. Символизм подобного размещения оценил один из местных блогеров, который пожаловался силовикам на "дискредитацию вооруженных сил РФ".

– Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее провел экскурсию по кладбищу своих наемников в станице Бакинской Краснодарского края РФ. "Повар Путина" признал, что количество могил действительно растет, но "что поделать, такова жизнь".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!