Похоронили как бездомных: в России разгорелся скандал из-за места для могил оккупантов. Фото

В городе Рыбное (Рязанская область РФ) оккупантов, ликвидированных на войне в Украине, похоронили отдельно от других людей, рядом с могилами бездомных и безымянных. Местные власти проблемы в этом не видят и оправдываются, что выбрали "достойное" место.

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О скандале написали российские СМИ. На опубликованных фото видно, что на могилах российских захватчиков установлены флаги. Однако местных жителей возмутило, что военных закопали в самом конце кладбища, где также хоронят лиц без определенного места жительства.

Временно исполняющий обязанности главы города Юрий Зиновьев не понимает, что не понравилось людям. Он сказал, что место для "Аллеи захоронения героев "СВО" выбиралось предыдущим мэром совместно с общественными организациями.

"Горадминистрация не стала хоронить героев в общую массу. Мы выбрали им хорошее отдельное место. А также положили щебенку. Надеюсь, больше нам не придется хоронить ребят", – ответил Зиновьев, комментируя ситуацию журналистам.

"Ирония судьбы: все на круги своя", – пошутил Telegram-канал проекта "Ищи своих".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В российском Оренбурге рекламу набора контрактников в российскую армию установили возле кладбища. Символизм подобного размещения оценил один из местных блогеров, который пожаловался силовикам на "дискредитацию вооруженных сил РФ".

– Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее провел экскурсию по кладбищу своих наемников в станице Бакинской Краснодарского края РФ. "Повар Путина" признал, что количество могил действительно растет, но "что поделать, такова жизнь".

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