Поднялся черный дым: в Белгородской области поражен командный пункт группировки войск 'Север'. Видео

В российской Белгородской области прогремели мощные взрывы, после которых местные жители наблюдали густой черный дым. "Бавовна" посетила город Губкин.

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Там поражен командный пункт группировки войск "Север" вооруженных сил РФ. Об этом 20 ноября сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"В городе Губкин Белгородской области успешно поражен командный пункт группировки войск "Север" российской оккупационной армии. Жители Губкина наблюдали густой черный дым, чувствовали его запах, слышали громкие звуки взрывов", – говорится в сообщении ГУР.

Разведчики не уточнили, когда именно было произведено поражение. Не предоставили они также информации о способе, которым был нанесен удар, а также о его хотя бы приблизительных последствиях.

В то же время в военной разведке подчеркнули, что "бавовна" на территории военных объектов в РФ будет только учащаться.

"ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа преступление будет адекватное, справедливое возмездие", – заверили в ГУР.

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