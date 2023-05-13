Поднялась стена огня: в Тольятти разразился мощный пожар на заводе Ferroni. Видео
13 мая в Тольятти, РФ, случился очередной пожар. На этот раз возгорание произошло на заводе Ferron.
Об этом сообщают росСМИ. Площадь пожара на заводе составляет 6 000 кв.м (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Покрасочный цех предприятия в Тольятти Самарской области загорелся на площади 1000 квадратных метров, проведена эвакуация", – изначально сообщили в российских источниках.
Немного позже россияне заявили о возрастании масштабов возгорания.
"Площадь пожара на заводе по производству дверей "Феррони" выросла до 6 000 кв.м., передает МЧС. Ему присвоен ранг №3. Горит производственный одноэтажный корпус", – написали они.
Позже стало известно, что площадь пожара в цехе в Тольятти увеличилась до 20 000 кв. м, площадь обрушения — 5 000 кв. м
По данным росСМИ, погибших и пострадавших нет, проводилась эвакуация. Для тушения пожара привлечены 72 человека, 23 единиц техники.
Напомним, накануне сообщалось, что под Москвой вспыхнул мощный пожар. В населенном пункте Дзержинский, к юго-востоку от российской столицы, загорелось предприятие по переработке вторсырья. В МЧС сначала заявили о "возгорании покрышек на площади 30 кв. м", а позже были вынуждены признать, что огонь перебросился на соседнее здание и для ликвидации пожара пришлось задействовать авиацию.
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