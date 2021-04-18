16 апреля Россия стала другой страной. Страной, в которой официально запрещено инакомыслие и критика власти. За то и за другое могут посадит лет на шесть, а то и на десять. Кремль решил объявить войну на уничтожение сторонникам Навального, признав его движение экстремистским. Сомнений в том, что суд такое решение проштампует, практически, нет, также как и в том, что при необходимости оно будет применяться задним числом.

Причина этого решения проста и очевидна — своим фильмом о дворце Путина Алексей Навальный показал истинную лицемерную #СущностьПутина​: публично рассуждая о нравственных устоях и вековых ценностях, он со своими дружками расслабляется в собственном стрип-клубе и личном казино. Большего личного оскорбления Путину, чем выставить его подноготную на всеобщее обозрение, придумать невозможно. Поэтому ответом Путина станет настоящая вендетта. Какая еще не снилась итальянской мафии, потому что мафия никогда не брала в свои руки политическую власть.

Что делать в такой ситуации? Будете молчать — значит, будете поддерживать Путина. И рано или поздно вам придется его славословить и восхвалять. Поэтому, не молчите!

Три буквы — ФБК* — это то клеймо, с которым Путин войдет в историю.

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