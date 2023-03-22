Война в Украине стала "черной меткой": оккупантов убивают уже в России

В России началась эпидемия странных смертей оккупантов, вернувшихся с войны в Украине. Закон кармы никто не отменял – и таких случаев становится все больше. Все чаще убивают друг друга и мобилизованные россияне – еще до отправки в зону "СВО".

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Судьба оккупанта: избили охранники, добавила полиция

Один из наиболее резонансных случаев, который наделал много шума в России, произошел с недавно вернувшимся из Украины оккупантом.

Предприниматель из Гатчины (Ленинградская область РФ) Алексей Лымарь занимался перевозками, а в сентябре 2022 года бросил бизнес и поехал в "ЛНР" – бороться с "нацистами". Однако легкой прогулки не получилось. Насмотревшись на все ужасы войны, он стал искать способ вернуться быстрее домой. Это ему удалось в январе 2023-го под предлогом болезни.

А 22 февраля оккупант вместе со всей семьей отмечал день рождения матери, но очень хотелось "продолжения банкета", и вечером Лымарь вместе с женой решили наведаться к друзьям. По дороге им попался клуб "Стори", однако охрана не пустила пару внутрь – разгорелся скандал. Очевидцы говорили, что Лымарь бил себя в грудь и кричал, мол, "я воевал!", а потом стал бросаться на охранников.

В итоге пятеро сотрудников клуба надавали пинков жаждавшему отдохнуть оккупанта, в ход пошла и табуретка. Приехавшие на место происшествия сотрудники Росгвардии и полицейские вроде как сделали попытку разобраться, но скорее чтобы отделаться. Сказали, что камер видеонаблюдения в заведении не увидели, потому неизвестно, кто прав, а кто виноват. Это взбесило Лымаря, и он напал уже на полицейских. Те, в свою очередь, не остались в долгу, а затем применили шокер.

Буйного экс-оккупанта задержали, отвезли в отделение, где оформили протокол за хулиганство, а затем отпустили. Алексей Лымарь поехал в больницу, где врачи диагностировали у него многочисленные переломы, ретроградную амнезию и разрыв пищевода. В течение двух недель в больнице его состояние резко ухудшилось – два раза Лымаря переводили в реанимацию, после чего он впал в кому и умер.

Иначе как эффектом бумеранга это не назвать. Не убивал бы украинцев – не пришлось бы возвращаться со сломанной психикой, да и двое маленьких сыновей не остались бы сиротами.

Гибнут еще до отправки на войну

Детский лагерь "Гренада", расположенный рядом с Бердском (Новосибирская область РФ), в начале октября 2022 года стал одним из пунктов подготовки мобилизованных из Тувы перед отправкой в Украину, а уже в конце месяца там произошло ЧП.

Ефрейтор Чингис Даваалай во время пьяной ссоры зарезал земляка из-за "личного конфликта". Он нанес "обидчику" четыре ножевых удара, оказавшихся смертельными.

Новосибирский гарнизонный военный суд уже огласил обвинительный приговор: буйный ефрейтор проведет ближайшие семь лет в колонии строгого режима. Как тут не вспомнить, что в России за комментарий в соцсетях против войны можно загреметь за решетку на все 15 лет.

В Суджанском районе Курской области мобилизованный застрелил сослуживца – 47-летнего Николая Савина. По версии следствия, выстрел из автомата случайно произвел 32-летний Артем Прошенков. При смене караула он якобы по неосторожности выстрелил и попал в голову Савину. Тот погиб на месте. Правда, родственники погибшего утверждают, что это самое настоящее убийство, но "командование не хочет проблем".

В той же области недавно был убит еще один "мобик", Иван Абрамов, жаждавший "наказать хо*лов". Его тело обнаружили на автобусной остановке одного из сел Рыльского района, практически на границе с Украиной.

Убийцей оказался 36-летний сослуживец, выстреливший из автомата в голову. Злые языки говорят, что всему виной сексуальная ориентация Абрамова и "правые" взгляды второго "мобика".

Как говорится, зачем война – они сами друг друга поубивают.