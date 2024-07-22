Беспилотники ГУР нанесли удар по НПЗ в Туапсе: появились данные о результатах атаки. Видео

Взрывы и пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе Краснодарского края РФ стали следствием очередной спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины. Именно его дроны в ночь на 22 июля атаковали этот объект на территории страны-агрессора.

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Подробности последствий для туапсинского НПЗ еще выясняются. Об этом OBOZ.UA стало известно из информированных источников в военной разведке.

Отмечается, что беспилотники в небе над Туапсе были зафиксированы около 03:30 по местному времени. Российские паблики писали, что во время первой волны атаки их ПВО пыталась сбить сразу четыре дрона. Около 06:25 в районе НПЗ прогремели еще по меньшей мере два мощных взрыва, после чего на территории объекта вспыхнул пожар.

В целом сообщается по крайней мере о восьми БПЛА, атаковавших российский завод. Пропагандистские СМИ хоть и писали о попадании "обломков дронов", но фактически подтвердили поражение инфраструктуры НПЗ.

В настоящее время степень поражения объектов военно-промышленного комплекса государства-террориста РФ уточняется.

Эксплуатантом Туапсинского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае является ООО "РН-Туапсинский НПЗ". Предприятие составляет единый производственный комплекс с морским терминалом компании нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" – ООО "РН-Морской терминал Туапсе". Его мощность – около 12 млн тонн в год, примерно 90% продукции идет на экспорт.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 22 июля дроны атаковали аэродром в Морозовске Ростовской области РФ. В результате на территории военного объекта вспыхнул пожар.

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