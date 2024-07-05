Под ударом был аэродром, летели не только дроны, но и ракеты: новые детали атаки на Приморско-Ахтарск

В направлении Приморско-Ахтарска Краснодарского края РФ в ночь на 5 июля летели не только беспилотники, о сбитии которых заявляли в минобороны России, но и минимум две ракеты. В результате был поражен военный аэродром "Приморско-Ахтарск", ранен один из военнослужащих.

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Также был прилет по электроподстанции, что местные власти пытаются скрыть. Об этом сообщило российское издание ASTRA, позиционирующее себя как независимое.

"Один военнослужащий ранен в результате атаки в ночь на 5 июля на военный аэродром "Приморско-Ахтарск" (в/ч 75387), сообщили источники ASTRA в экстренных службах Краснодарского края. Ранее о поражении этого же аэродрома сообщали украинские осинтеры", – отмечено в сообщении.

Российские журналисты привели в пример выводы, опубликованные в украинском Telegram-канале "Dnipro | OSINT з Гарбузом". Проанализировав одно из видео, фиксировавших атаку на Приморско-Ахтарск, OSINT-расследователи констатировали, что "по территории военного аэродрома [казармы и склады] по меньшей мере 2 прилета БПЛА в Приморско-Ахтарске". Именно оттуда, напомнили расследователи, государство-агрессор запускает по Украине "Шахеды".

"На полученном видео мы определили геолокацию и провели линии вдоль вспышек с поверхности [прилеты]. Линии проходят по территории аэродрома, откуда, в частности, и запускают "Шахеды", – отметили в OSINT-сообществе.

Тем временем ASTRA уточнила, что помимо попадания в аэродром, в Приморско-Ахтарске было попадание в электроподстанцию, вследствие чего у части абонентов возникли перебои с электричеством. Однако об этом, как и о поражении военного аэродрома, местные власти умолчали: губернатор региона сообщал только о попадании осколков сбитого дрона в жилой дом, вследствие чего "6 человек ранены, погиб ребёнок".

"Как выяснила ASTRA, регион атаковали не только беспилотники, но и как минимум 2 ракеты. В минобороны РФ же официально сообщили, что сбиты 14 беспилотников, умолчав про ракеты и про попадания по военному аэродрому и в электроподстанцию. Не сообщили об этом и местные власти", – отмечено в сообщении.

"Приморско-Ахтарск" является аэродромом совместного базирования в Краснодарском крае, он расположен на северо-восточной окраине одноименного города.

На аэродроме дислоцирован 960-й гвардейский штурмовой авиационный полк в/ч 75387, входящий в состав 1-й гвардейской смешанной авиадивизии 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО. На вооружении полка состоят штурмовики Су-25, Су-25УБ и Су-25СМ3.

Напомним, ранее в этот день в РФ заявили об атаке на Приморско-Ахтарск, откуда оккупанты запускают по Украине "Шахеды". Также россияне пожаловались на взрывы в Ростове-на-Дону.

Впоследствии стало известно, что в Ростове БпЛА атаковали нефтезавод, там возник пожар.