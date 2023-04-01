Россия снова в огне: горит птицефабрика в Брянской области. Фото и видео

На крупной птицефабрике в Брянской области, РФ, произошел масштабный пожар. Причина возгорания — неизвестна.

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Об этом сообщают российские СМИ. Очевидцы заявляют, что пожарных на месте происшествия не было (чтобы смотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как говорится в источниках, горит здание в селе Уручье (около 80 км до границы с Украиной) на территории предприятия, которое принадлежит "Мираторгу".

Что стало причиной пожара — неизвестно.

Примечательно, что в росСМИ заявляют, что на месте пожара работают МЧС. Однако на одном из видео с места происшествия слышно, как очевидцы сообщили, что "пожарники так и не приехали".

"Пожарные все еще не приехали. Дыма очень много", – заявляют дети, которые стали свидетелями возгорания.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта в Свердловской области РФ прогремел взрыв на магистральном газопроводе "Ямбург – Елец 1". После этого вспыхнул сильный пожар, так как началось факельное горение газа.

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