Под удар в Брянске, вероятно, попал завод 'Кремний Эл', в который Москва вложила миллиарды: в чем его важность

В ночь на 19 октября украинские дроны атаковали территорию Брянской области РФ. Одной из целей БПЛА могло быть одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в России "Кремний Эл".

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Местные жители заявили, что в районе завода произошли взрывы и пожар. Об этом пишут в российских пропагандистских Telegram-каналах.

Брянские паблики заявили, что после дроновой атаки местные власти перекрыли движение для транспорта "от кольца на Полтиннике до кольца у Самолета". Также ограничено движение на прилегающих к Красноармейской улицах.

Стоит отметить, что именно на улице Красноармейской, в частности, в 300 метрах от "кольца у Самолета" расположено предприятие "Кремний Эл". В брянской городской администрации заявили, что продолжается ликвидация последствий пожара.

Предприятие "Кремний Эл" является одним из крупнейших поставщиков военной микроэлектроники, в который путинский режим влил миллиардные средства. По информации портала Defense Express, важность этого предприятия для военно-промышленного комплекса РФ полностью демонстрирует объем инвестиций.

Так, с 2010 года на завод выделялось по 5,5 млн долларов ежегодно. В 2014 году предприятие отчитывалось, что с 2000 года нарастило выпуск продукции в 8 раз. Также тогда были объявлены и объемы производства некоторых видов продукции – корпусные интегральные схемы и транзисторы – первое место в РФ и план на 2014 год в 7 млн ​​единиц.

Примечательно, что завод "Кремний Эл" неоднократно был под атакой украинских БПЛА. В сентябре 2023 года завод "Кремной Эл" в Брянске в третий раз подвергся атаке беспилотников. Дым от горения предприятия было видно за много километров.

В конце 2023 года в российском Брянске снова был атакован радиозавод "Кремний Эл", где производят детали для российского вооружения .Местные власти тогда традиционно рапортовали о "работе ПВО".

Напомним, 19 октября в Брянской области РФ пожаловались на атаку украинских дронов. В частности, громкие взрывы слышали жители областного центра, они также писали в соцсетях о "вспышке".

Ранее в сети появились новые спутниковые снимки последствий удара по складу БК в Брянской области. По 67-й арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны РФ в городе Карачев на Брянщине удар был нанесен 9 октября. Там, помимо прочего, россияне хранили боеприпасы из КНДР и КАБы.